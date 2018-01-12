Штаб Путина рассчитывает сдать в ЦИК вторую часть списка доверенных лиц до конца января

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Штаб действующего президента РФ Владимира Путина, баллотирующегося на выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, проверяет порядка 250 пакетов документов граждан, которые могут стать доверенными лицами кандидата; этот список может быть представлен в ЦИК РФ до конца января. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в штабе.

Ранее ЦИК РФ зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина, ими стали общественные деятели, музыканты, телеведущие, врачи и другие известные люди.

Как пояснили в штабе, речь идет о "первой части списка". "Дополнительные списки доверенных лиц Путина будут поданы на регистрацию в ЦИК до конца января. В настоящее время в штабе проверяется еще порядка 250 пакетов документов в рамках "второй волны", - проинформировали там.

Изначально сообщалось, что в первую часть списка вошли 264 человека, однако зарегистрированы были 259. "Еще на 5 доверенных лиц ЦИК запросит дополнительную информацию", - уточнили в штабе.

О доверенных лицах

Закон позволяет кандидату иметь до 600 доверенных лиц, в прошлой кампании у Путина их было 499. Доверенные лица ведут агитацию в пользу назначивших их кандидата или партии. В частности, они могут участвовать в предвыборных дебатах от имени кандидата, если он болен или не может принять в них участие из-за выполнения служебных обязанностей. Так, например, в ходе президентской кампании в 2012 году доверенные лица представляли Путина на дебатах.

Доверенными лицами не могут быть граждане, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий.

Внесение кандидатур доверенных лиц может продолжаться в течение всей кампании.

Ранее ЦИК уже зарегистрировал доверенных лиц председателя Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского.

Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. Сбор подписей идет по всей стране с 5 января.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.