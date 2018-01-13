Глава промышленного города в Удмуртии отправлен в отставку в связи с утратой доверия

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава города Воткинска в Удмуртии отправлен в отставку в связи с утратой доверия, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Глава Удмуртии Александр Бречалов сегодня отправил в отставку с формулировкой "утрата доверия" главу города Воткинска Владимира Перевозчикова", - говорится в сообщении.

Как прокомментировал руководитель региона, такое решение было принято в связи с тем, что "в Воткинске не организована работа с обращениями граждан, что абсолютно недопустимо".

"В 2017 году в полтора раза увеличилось количество жалоб со стороны жителей Воткинска. Анализ этих обращений показал, что люди вынуждены неоднократно, по три раза писать в самые разные инстанции, на самые разные уровни власти только потому, что местные городские власти их не слышат", - цитирует пресс-служба Бречалова.

Кроме того, как говорится в сообщении, "к Владимиру Перевозчикову имеется ряд вопросов, требующих разбирательства со стороны правоохранительных органов". По данным официального сайта администрации Воткинска, Перевозчиков возглавлял город с 26 января 2012 года.

Воткинск - промышленный город, занимающий важное место в экономике Удмуртии и Приволжского федерального округа. Город расположен примерно в 60 км от столицы региона Ижевска, население - около 100 тыс. человек. На предприятиях города производят специальную технику, оборудование для нефтяной и газовой промышленности, оборудование для атомной промышленности, металлорежущие станки. В этом городе родился композитор Петр Чайковский.