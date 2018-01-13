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Рябков: доклад сенаторов Конгресса о вмешательстве РФ в дела США перенасыщен злобой и ядом

Политика
13 января, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Замглавы МИД РФ заверил, что в Москве не собираются опускаться до "подобного низкого и недостойного поведения", но соответствующие выводы для себя сделают

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в дела США перенасыщен злобой и показывает уровень антироссийского дискурса в Вашингтоне. Об этом заявил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В среду группа американских сенаторов опубликовала 200-страничный доклад, посвященный критике политики России. Одним из его авторов выступил сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин. В документе Москва безосновательно обвиняется во вмешательстве в дела других стран и распространении пропаганды. Нынешняя администрация, по мнению законодателей, не принимает должных мер для противодействия РФ.

"Недавно появился двухсотстраничный опус демократов, где страницей за страницей идут антироссийские лозунги, штампы, клише. Все это перенасыщено злобой и ядом, - отметил Рябков. - Вот это уровень антироссийского дискурса в Вашингтоне".

Замглавы МИД РФ заверил, что в Москве не собираются опускаться до "подобного низкого и недостойного поведения", но соответствующие выводы для себя сделают.

На вопрос ТАСС о возможной реакции на новые антироссийские санкции, которые могут последовать за публикацией доклада, Рябков ответил: "Ничего предвосхищать я не буду, в зависимости от того, что мы увидим и услышим, будем определяться".

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Рябков, Сергей Алексеевич
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