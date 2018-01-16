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Комитет Думы одобрил введение штрафов в 5 млн руб. за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Политика
16 января, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Также за грубое нарушение нормы с граждан предусматривается взыскание в размере 100 тыс. руб. или арест до 15 суток

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) о введении штрафов до 5 млн руб. за нарушение закона о СМИ - иностранных агентах. Вопрос предложено вынести на пленарное заседание 24 января.

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Авторами законопроекта выступили главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Они предложили дополнить КоАП РФ новой статьей 19.34 "Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента". В соответствии с ней предусматривается максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде административного штрафа для граждан в размере 100 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штрафа в размере 200 тыс. руб. и для юридических лиц - 5 млн руб.

При этом под грубым подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как самим таким средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.

За первичное нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента предлагаются штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. руб., для юридических лиц - 500 тыс. руб. При повторном нарушении санкции должны возрасти для граждан до 50 тыс. руб., для должностных лиц - до 100 тыс. руб., для юридических лиц - до 1 млн руб.

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