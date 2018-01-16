ЦИК и "Почта России" подпишут соглашение об информировании граждан о президентских выборах

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. ЦИК РФ и "Почта России" 17 января подпишут соглашение о взаимодействии по вопросам информирования граждан о президентских выборах 18 марта 2018 года.

"17 января 2018 года в Центральной избирательной комиссии РФ состоится подписание соглашения о взаимодействии между ЦИК России и "Почтой России", - сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Центризбиркома.

Там уточнили, что соглашение "о взаимодействии по вопросам информирования граждан о выборах президента России 18 марта 2018 года" подпишут глава комиссии Элла Памфилова и генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

В полночь 12 января завершился период выдвижения кандидатов на пост президента РФ. Два кандидата, выдвинутые парламентскими партиями (Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ), которым не надо было собирать подписи, уже зарегистрированы. Сбор подписей граждан ведут два самовыдвиженца (действующий президент РФ Владимир Путин и костромской депутат Владимир Михайлов), а также кандидаты 14 непарламентских партий. Документы выдвиженцев еще четырех партий рассматриваются Центризбиркомом.