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Косачев: принятый закон о реинтеграции Донбасса ставит крест на минских соглашениях

Политика
18 января, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

По словам сенатора, Германия и Франция как участники минского процесса должны дать надлежащую оценку этому "антиминскому" акту Украины

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой Украины ставит крест на минских соглашениях, участники процесса урегулирования - Германия и Франция - должны дать оценку этому "антиминскому" акту. Такое мнение в четверг высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Верховная рада Украины принятием одиозного закона о реинтеграции Донбасса, по сути, поставила крест на минских соглашениях (упоминание о которых, кстати, в последнем чтении сознательно исключили из текста закона)", - написал Косачев в Facebook.

"Полагаю, Германия и Франция как участники минского процесса должны дать надлежащую оценку "антиминскому" акту Украины, который в корне переворачивает ситуацию во внутриукраинском урегулировании", - отметил сенатор.

Он считает необходимым учитывать и тот факт, что европейские и американские санкции, привязанные к реализации минских соглашений, "были отправлены сегодня украинским парламентом в утиль".

"Как и ожидалось, Киев от прежнего саботажа Минска перешел к его похоронам. Этим он, в числе прочих крайне негативных последствий, серьезно "подставил" своих покровителей на Западе, у которых теперь, по сути, очень непростой выбор: между войной, к которой неизбежно приведет дальнейшее покрывательство нынешней Украины, и миром, который потребует честных оценок и ответственного поведения впредь", - написал Косачев.

Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).

В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны.

Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.

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Кризис на Украине Проект закона о реинтеграции Донбасса
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