Лукашевич: ОБСЕ должна дать оценку украинскому закону о реинтеграции Донбасса

ВЕНА, 18 января. /ТАСС/. Закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой Украины, не ведет к миру и дает украинскому президенту право возобновить масштабные боевые действия без санкции парламента, поэтому ОБСЕ должна дать оценку данному документу. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации в Вене.

"Сегодня Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, который перечеркивает минские договоренности. По сути, этот законодательный акт дает президенту Украины право на возобновление масштабных военных действий без санкции парламента. Это отнюдь не путь к миру, - заявил российский дипломат. - Призываем СММ и спецпредставителя действующего председательства в Контактной группе по Украине Мартина Сайдика дать принципиальную оценку этому документу".

"Еще раз обращаю внимание на прямую связь между действиями украинских националистов-радикалов и саботажем минских договоренностей. Киевское руководство продолжает карательную операцию, в том числе из соображений внутренней борьбы за власть. Прекращение боевых действий, выполнение минского Комплекса мер воспринимается как поражение", - резюмировал дипломат.

Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы названы "временно оккупированными территориями", действия России квалифицированы как "агрессия против Украины", а президенту предоставлено право использовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента, в том числе для "освобождения" территорий в Донбассе.

Создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно- гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о Минских соглашениях.