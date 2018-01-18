Лукашевич: ОБСЕ должна дать оценку украинскому закону о реинтеграции Донбасса

ВЕНА, 18 января. /ТАСС/. Закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой Украины, не ведет к миру и дает украинскому президенту право возобновить масштабные боевые действия без санкции парламента, поэтому ОБСЕ должна дать оценку данному документу. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации в Вене.
"Сегодня Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, который перечеркивает минские договоренности. По сути, этот законодательный акт дает президенту Украины право на возобновление масштабных военных действий без санкции парламента. Это отнюдь не путь к миру, - заявил российский дипломат. - Призываем СММ и спецпредставителя действующего председательства в Контактной группе по Украине Мартина Сайдика дать принципиальную оценку этому документу".
"Еще раз обращаю внимание на прямую связь между действиями украинских националистов-радикалов и саботажем минских договоренностей. Киевское руководство продолжает карательную операцию, в том числе из соображений внутренней борьбы за власть. Прекращение боевых действий, выполнение минского Комплекса мер воспринимается как поражение", - резюмировал дипломат.
Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы названы "временно оккупированными территориями", действия России квалифицированы как "агрессия против Украины", а президенту предоставлено право использовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента, в том числе для "освобождения" территорий в Донбассе.
Создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно- гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о Минских соглашениях.
Дипломат добавил, что американское оружие, в частности противотанковые комплексы "Tow" находятся на вооружении радикального батальона "Азов", а на границах отдельных районов Донбасса с начала текущего года были зафиксированы американские беспилотники и самолет-шпион.
"С начала года на границах отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины как минимум трижды фиксировалось появление тяжелых американских БПЛА Global Hawk и один раз самолета-шпиона "Boeing P-8А". По информации НПО "Атлантический совет", на вооружении радикального добровольческого батальона "Азов" находится купленное у американской кампании вооружение, включая противотанковые комплексы "", - заявил российский постпред и добавил, что американская компания AirTronic с апреля прошлого года направляет Киеву ручные гранатометы.
Как особо подчеркнул российский дипломат, все это - "внешняя подпитка гражданской войны на Украине спонсорами майданного госпереворота, которая выражается как политическими заявлениями, так и предоставлением военно-технической помощи и разведданных".
Лукашевич заметил, что в конце прошлого года США также выдали лицензию своему производителю вооружений на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок "Barrett M107A1", и, по информации американских СМИ, президент Дональд Трамп намерен одобрить поставку Киеву 35 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 210 зарядов к ним на сумму $47 млн, а также направить на Украину инструкторов.
По его словам, "вооружая Украину, США и другие страны подталкивают Киев к возобновлению масштабного кровопролития в Донбассе, становятся соучастниками военных преступлений киевского режима".
В конце декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. До этого телеканал ABC проинформировал, что Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн. В указанную партию могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin . Перед реализацией план должен быть направлен на рассмотрение в Конгресс США. У законодателей будет на это 30 дней.