Глава МИД Йемена посетит Россию для переговоров с Лавровым

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Глава МИД Йемена Абдельмалик аль-Махляфи посетит Москву 21-23 января для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"21-23 января Москву с рабочим визитом посетит заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел Йеменской Республики Абдельмалик аль-Махляфи, - отметили в дипведомстве. - Запланированы его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также беседа с председателем комитета по международным делам Государственной думы Леонидом Слуцким".