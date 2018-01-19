Главы МИД РФ и Иордании подчеркнули недопустимость эскалации конфликта Израиля и Палестины

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Иордании Айманом Сафади в Нью-Йорке подчеркнул недопустимость обострения палестино-израильского конфликта, в частности в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Был проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе в свете сохраняющегося на этом пространстве взрывоопасного потенциала внутренних конфликтов и террористических угроз, продолжающих оказывать дестабилизирующее воздействие на региональную и международную безопасность", - информировали в министерстве.

"При обсуждении состояния дел в ближневосточном урегулировании были подтверждены приверженность двухгосударственному решению палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе и императив скорейшего возобновления переговорного процесса, - указали в МИД России. - Стороны отметили недопустимость эскалации палестино-израильского противостояния, в частности в Восточном Иерусалиме, вызванного решением администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля".

Кроме того, как отметили в министерстве, особое внимание на встрече было уделено развитию обстановки в Сирии. "Стороны подтвердили принципиальную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР, безальтернативность политического урегулирования через инклюзивный межсирийский диалог на основе резолюции 2254 СБ ООН. В этой связи отмечена важность проведения в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, активная подготовка к которому ведется в настоящее время", - сообщили в дипведомстве.

В ходе переговоров Лавров и Сафади также затронули представляющие наибольшую актуальность вопросы двусторонних российско-иорданских отношении.