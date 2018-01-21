Лавров: Киев оказался не готов обсуждать инициативу РФ по миссии ООН в Донбассе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Украина и западные страны, участвующие в урегулировании конфликта в Донбассе, оказались не готовы обсуждать российскую инициативу по миссии ООН в Донбассе, а их собственные предложения чреваты невыполнением политической части минских договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Нам отвечают (на российские предложения обсудить детали охранной миссии ООН), что надо подумать, как еще что-то сделать, - сказал он. - Но "пар уходит в свисток", никто с нами не садится и не начинает обсуждать. Идеи, которые выдвигали вне контекста работы над нашим проектом резолюции, идут в другом направлении".

Глава МИД РФ пояснил, что до проведения выборов, в соответствии с минскими договоренностями, Киев должен осуществить амнистию, гарантировать особый статус Донбасса, чтобы жители региона знали, что они в безопасности. "Но когда нам говорят, что они все это сделают - проведут амнистию, дадут особый статус, организуют выборы, но сначала нужно отдать международным силам весь этот район, чтобы они там "заказывали бал", это не пройдет, - продолжил Лавров. - Это красная линия, и все это прекрасно понимают и вбрасывают такие предложения с очень негодными целями поспекулировать на теме миротворцев".

По этим причинам, указал министр, появится ли миссия ООН в это году в Донбассе, зависит не от России. "Если бы это зависело от нас, то они уже давно бы там появились", - добавил он.

При этом глава МИД РФ считает недостойным со стороны западных партнеров пытаться свести отношения с Россией исключительно к ситуации в Донбассе.

"Стремление всю огромную геополитическую палитру свести к Украине, призывая нас отвести какой-нибудь батальон ДНР, ЛНР, а у них тогда будет возможность начать ослаблять санкции, - это недостойно тех людей, которые, занимая высокие посты, говорят подобные вещи", - сказал он.

Глава МИД РФ при этом указал, что разведение сил в Донбассе должно осуществляться с обеих сторон. "Мы не против, чтобы все отвели вооружения, не стреляли, но только не одни дончане и луганчане, а украинская армия тоже", - добавил он.

Лавров при этом отметил, что ряд вооруженных формирований с украинской стороны, вроде батальона "Азов", не контролируются украинским командованием. "Пример тому - блокада (радикалами Донбасса), которую они объявили и которая была осуждена президентом Украины Петром Порошенко, - продолжил министр. - Он публично клялся ликвидировать эту блокаду, она полностью противоречит минским договоренностям, направлял какие-то силы по снятию этой блокады и провалился с этой попыткой. После этого он счел за лучшее на 180 градусов развернуться и выдать свой декрет, узаконивая эту блокаду".

Соглашения надо выполнять

Лавров указал, что Киев уже не выполняет многие договоренности, достигнутые в процессе попыток урегулировать конфликт в Донбассе, например, в случае с "формулой Штайнмайера", привязывающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса к проведению там выборов, и с разводом вооружений в районе Станицы Луганской, согласованным на встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) в Берлине в конце 2016 года.

"Украинская сторона стала говорить, что им нужно семь дней тишины, прежде чем они будут разводить там тяжелые вооружения, - пояснил Лавров. - ОБСЕ с тех пор констатировала, в том числе публично, больше дюжины периодов, когда тишина длилась семь и более дней. Украинцы говорят, что это наша статистика, а в их статистике они зафиксировали пару-тройку выстрелов".

Глава МИД РФ указал, что и в ОБСЕ, и в Париже и Берлине понимают, что такие заявления Киева - это профанация договоренностей. "Это печально, - добавил он. - Я понимаю, что если ты сделал ставку на какого-то политика в свое время, сделал публичную ставку на власть, которая пришла в Киев после переворота, то, наверное, очень трудно отойти от этой позиции без "потери лица".