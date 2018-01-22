Лавров обсудит с главой МИД Йемена пути прекращения боевых действий в республике

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с главой МИД Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи, в ходе которых будет рассматриваться ситуация и пути прекращения боевых действий в республике. Во время визита в Москву аль-Махляфи также встретится с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

В МИД РФ рассматривают эти контакты как составную часть последовательной работы со всеми сторонами конфликта в Йемене.

Угроза военно-политического хаоса

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами (сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Ситуация резко обострилась 29 ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки хуситов захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников бывшего президента Али Абдаллы Салеха. 2 декабря экс-президент Йемена объявил о разрыве партнерских отношений с хуситами, а 4 декабря был убит мятежниками.

Как отметили в МИД РФ, значительное внимание на переговорах будет уделено развитию обстановки, сложившейся после убийства Салеха. "Нас крайне беспокоит, что вследствие этих событий, уже приведших к эскалации насилия между хуситами и лояльными нынешнему главе йеменского государства Абд Раббо Мансуру Хади формированиями, в Йемене может наступить полный военно-политический хаос, а перспектива достижения там мирного урегулирования будет отодвинута на неопределенное время", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Россия последовательно выступает за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование накопившихся внутренних проблем "за столом переговоров на основе учета мнения всех ведущих политических сил" Йемена.

Социально-экономическое положение

Тревогу по-прежнему вызывает тяжелое социально-экономическое положение в Йеменской Республике, характеризуемое ООН как крупнейшая гуманитарная катастрофа в мире. В связи с этим российская сторона призывает участников конфликта к неукоснительному соблюдению международного гуманитарного права. Кроме того, необходимо снятие ограничений на доставку продовольствия, лекарств, других предметов первой необходимости во все районы Йемена при полной отмене морской и воздушной блокады.

В Сану и Аден в июле 2017 года была доставлена очередная партия российской гуманитарной помощи. Россия содействует Йемену и через ежегодный взнос в бюджет Всемирной продовольственной программы.

Двусторонние связи

Кризис в Йемене сказывается и на двусторонних отношениях. По данным МИД РФ, целый ряд совместных проектов в торгово-экономической, культурно-образовательной и других сферах приостановлен. В Москве исходят из того, что к их реализации можно было бы вернуться по мере достижения устойчивой нормализации ситуации и создания в Йемене единых дееспособных органов власти.