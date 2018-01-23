Совместное заявление президентов России и Аргентины по итогам переговоров в Москве

Российский лидер Владимир Путин и президент Аргентины Маурисио Макри провели переговоры в Москве. Главы государств обсудили вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также международные проблемы.

По итогам встречи Владимир Путин и Маурисио Макри подписали совместное заявление.

Это первый официальный визит аргентинского лидера в Россию. В поездке Макри сопровождают министр иностранных дел республики Хорхе Фори и секретарь по стратегическим вопросам Фульвио Помпео.