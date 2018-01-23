Россия предложила СБ ООН создать новый механизм расследования химических атак в Сирии

ООН, 23 января. /ТАСС/. Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН о создании новой международной структуры для расследования химических атак в Сирии, который будет работать "на основе безупречных и неопровержимых данных". Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

"Мы хотим подняться над разногласиями и предложить создать новый международный следственный орган, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путем, смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия", - сказал дипломат.

По его словам, новый следственный механизм "должен быть профессиональным и деполитизированным". "Мы подготовили соответствующий проект резолюции. Просим секретариат распространить его. Рассчитываем, что в ближайшее время члены СБ проработают нашу инициативу со своими столицами", - добавил Небензя.

18 декабря 2017 года истек срок полномочий Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию нападений с применением отравляющих веществ в Сирии (СМР). Попытки членов Совета Безопасности ООН договориться о продлении мандата комиссии не увенчались успехом, при этом Россия трижды накладывала вето на несогласованные проекты резолюций. СМР был создан по решению Совбеза в августе 2015 года с целью установления ответственных за совершение атак. За время своего существования комиссия представила семь докладов, в которых назвала сирийские власти причастными к четырем химическим атакам.

Как заявил во вторник Небензя, Россия последовательно подчеркивала необходимость самого серьезного отношения к случаям химического терроризма на Ближнем Востоке, а также выступала за расследование случаев применения отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии. В то же время постпред РФ подчеркнул, что СМР "полностью себя дискредитировал", а также "провалил расследование", став инструментом политических манипуляций. Небензя напомнил о том, что Россия в прошлом году передала в ООН свои оценки проведенной СМР работы, и подчеркнул, что "так называемое опровержение" российских выводов американской стороной "не выдерживает никакой критики".