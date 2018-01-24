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Военная полиция России фиксирует поток беженцев из Африна в Алеппо

Политика
24 января, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

За сутки около двух тысяч человек проследовали в направлении Алеппо

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ТАСС, 24 января. Военнослужащие российской военной полиции на наблюдательных постах в зоне деэскалации Телль-Рифаат зафиксировали поток беженцев из Африна в направлении Алеппо. Об этом в среду сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии

"Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации "Телль-Рифаат", фиксируется поток беженцев, покидающих район Африн. За сутки в направлении Алеппо проследовало около двух тысяч человек", - говорится в сообщении.

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