Военная полиция России фиксирует поток беженцев из Африна в Алеппо

ТАСС, 24 января. Военнослужащие российской военной полиции на наблюдательных постах в зоне деэскалации Телль-Рифаат зафиксировали поток беженцев из Африна в направлении Алеппо. Об этом в среду сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии

"Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации "Телль-Рифаат", фиксируется поток беженцев, покидающих район Африн. За сутки в направлении Алеппо проследовало около двух тысяч человек", - говорится в сообщении.