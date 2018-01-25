Захарова: Москва будет пресекать вмешательство других стран в избирательную кампанию в РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Москва будет жестко пресекать деструктивное вмешательство других стран в ход избирательной кампании в России. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы располагаем сведениями о планах деструктивного вмешательства некоторых стран во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании, - подчеркнула дипломат. - Я хотела бы напомнить еще раз, что такие попытки будут жестко пресекаться, и если они [попытки] не перестанут предприниматься, то мы будем вынуждены предпринять соответствующие ответные меры, включая публичную реакцию и предание гласности имеющихся у нас данных".