Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Завершается образование заграничных участков для голосования россиян на выборах президента

Политика
26 января, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Всего за границей планируется создать 370 участков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Образование избирательных участков для голосования граждан РФ, находящихся за границей, на выборах президента РФ, завершается в пятницу, 26 января, следует из утвержденного Центризбиркомом календарного плана избирательной кампании. Как сообщил ТАСС член ЦИК Василий Лихачев, всего планируется создать за границей 370 участков.

Смотрите также

Кто может и кто не может участвовать в выборах президента РФ. Досье

Согласно календарному плану кампании, образование избирательных участков для проведения голосования избирателей, проживающих или находящихся за пределами РФ, должно завершиться не позднее 26 января, а в исключительных случаях такие участки могут образовываться до 12 марта.

"К сегодняшнему дню уже образовано 342 участка, работа с посольствами продолжается", - сказал Лихачев, отметив, что ЦИК и МИД РФ планируют, что всего в итоге будет образовано 370 участков.

В свою очередь участковые избирательные комиссии (УИК) за рубежом должны быть сформированы не раньше чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня выборов, то есть не ранее 15 февраля и не позднее 22 февраля. В исключительных случаях УИК за границей может быть сформирован до 14 марта, отмечается в календарном плане кампании.

Большинство УИК за границей располагаются в дипломатических учреждениях - посольствах и консульствах. Как сообщалось ранее, на консульском учете за границей состоит более 1,8 млн российских граждан.

В ЦИК ранее отмечали, что проголосовать на выборах президента за границей смогут не только те, кто состоит на консульском учете, но и, например, туристы, те, кто приехал за рубеж в командировку, или те, кто живет за границей, но числится в списке избирателей на родине по месту регистрации. Для этого они должны будут не позднее чем за 10 дней до дня голосования подать заявление в УИК, сформированный на территории другой страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
3
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
4
Умерла певица Людмила Сенчина
5
Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов
6
Сверхзвуковые пассажирские самолеты. Досье
7
Биография народной артистки РФ Людмилы Сенчиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама