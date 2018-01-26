Завершается образование заграничных участков для голосования россиян на выборах президента

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Образование избирательных участков для голосования граждан РФ, находящихся за границей, на выборах президента РФ, завершается в пятницу, 26 января, следует из утвержденного Центризбиркомом календарного плана избирательной кампании. Как сообщил ТАСС член ЦИК Василий Лихачев, всего планируется создать за границей 370 участков.

Согласно календарному плану кампании, образование избирательных участков для проведения голосования избирателей, проживающих или находящихся за пределами РФ, должно завершиться не позднее 26 января, а в исключительных случаях такие участки могут образовываться до 12 марта.

"К сегодняшнему дню уже образовано 342 участка, работа с посольствами продолжается", - сказал Лихачев, отметив, что ЦИК и МИД РФ планируют, что всего в итоге будет образовано 370 участков.

В свою очередь участковые избирательные комиссии (УИК) за рубежом должны быть сформированы не раньше чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня выборов, то есть не ранее 15 февраля и не позднее 22 февраля. В исключительных случаях УИК за границей может быть сформирован до 14 марта, отмечается в календарном плане кампании.

Большинство УИК за границей располагаются в дипломатических учреждениях - посольствах и консульствах. Как сообщалось ранее, на консульском учете за границей состоит более 1,8 млн российских граждан.

В ЦИК ранее отмечали, что проголосовать на выборах президента за границей смогут не только те, кто состоит на консульском учете, но и, например, туристы, те, кто приехал за рубеж в командировку, или те, кто живет за границей, но числится в списке избирателей на родине по месту регистрации. Для этого они должны будут не позднее чем за 10 дней до дня голосования подать заявление в УИК, сформированный на территории другой страны.