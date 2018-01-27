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Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи

Политика
27 января, 21:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

В МИД РФ отметили, что министры провели обстоятельный обмен мнениями по финальным аспектам организации и проведения мероприятия

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор в ходе которого обсудили подготовку к проведению Конгресса сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МИД России.

"27 января 2018 года по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушотлу. В контексте подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января 2018 года министры провели обстоятельный обмен мнениями по финальным аспектам организации и проведения данного мероприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства в Facebook.

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Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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