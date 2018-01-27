Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор в ходе которого обсудили подготовку к проведению Конгресса сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 29-30 января. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе МИД России.

"27 января 2018 года по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушотлу. В контексте подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января 2018 года министры провели обстоятельный обмен мнениями по финальным аспектам организации и проведения данного мероприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства в Facebook.