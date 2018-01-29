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Путин и Нетаньяху обсудят ситуацию в Сирии, ближневосточный процесс и двусторонние темы

Политика
29 января, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Также президент РФ и премьер-министр Израиля примут участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник встречу в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который будет находиться в России с кратким рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры планируют обсудить вопросы наращивания российско-израильского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии", - говорится в сообщении.

Переговоры пройдут на территории Еврейского музея и центра толерантности, где Путин и Нетаньяху также вместе примут участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В частности, речь идет об открытии выставки "Собибор: победившие смерть", посвященной 75-летию единственного успешного в истории Второй мировой войны восстания пленных в концлагере Собибор.

Израильская повестка

На заседании израильского кабина 28 января премьер-министр Израиля сообщил, что планирует обсудить на переговорах в Москве в понедельник "развитие событий на Ближнем Востоке", укрепление координации между вооруженным силами двух стран по Сирии и ряд других вопросов, "важных для безопасности Израиля".

Израиль настаивает на том, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии и не принимает участия в переговорах по урегулированию в соседней арабской стране. При этом, по данным иностранных СМИ, израильская авиация регулярно осуществляет рейды на сирийской территории, в частности, нацеленные против передачи продвинутых вооружений ливанской шиитской группировке "Хезболлах". Для того чтобы обезопасить военные силы двух государств от случайных столкновений на сирийской территории, осенью 2015 года Израиль и РФ наладили механизм деконфликтизации, для чего при Генштабе еврейского государства был создан специальный координационный центр.

По информации газеты Haaretz, израильский премьер-министр намерен обсудить в Москве также ядерную сделку с Тегераном и разъяснить позицию еврейского государства в отношении недопустимости постоянного присутствия и закрепления иранских вооруженных сил в Сирии. 25 января Нетаньяху обсуждал эти темы с президентом США Дональдом Трампом в ходе беседы на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Это была первая встреча израильского премьера с хозяином Белого дома после того, как 6 декабря 2017 года глава американской администрации объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе в этот город из Тель-Авива американского посольства в еврейском государстве. Российская сторона выражала обеспокоенность в связи с данным решением президента США, так как оно может навредить перспективам ближневосточного мирного процесса.

Интенсивные контакты лидеров

В предыдущий раз президент РФ и премьер Израиля встречались в Сочи 23 августа 2017 года. Комментируя итоги переговоров, Нетаньяху заявил в тот же день, что каждая встреча с Путиным идет на пользу безопасности Израиля. Лидеры до этого проводили переговоры в Москве 10 марта 2017 года, а также 7 июня 2016 года, когда израильский премьер посещал российскую столицу с визитом, приуроченным к 25-летию восстановления дипломатических отношений двух стран. Всего за время своего премьерства в 1996-1999 годах и с 2009 года по настоящее время Нетаньяху посещал Россию 12 раз.

1 января текущего года состоялся телефонный разговор двух лидеров, в ходе которого обсуждалась, в частности, их предстоящая встреча.

Газета Haaretz сообщает, что сопровождать премьер-министра Израиля во время визита в Россию в понедельник будет министр по делам Иерусалима и национального наследия и по защите окружающей среды Зеэв Элькин, который, прекрасно владея русским, обычно присутствует на переговорах Нетаньяху в РФ не только в качестве министра, но также выступает переводчиком.

Ранее в Кремле подтверждали также подготовку визита в Москву главы Палестины Махмуда Аббаса, но не уточнили сроки. Посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль сообщал 11 января, что Путин и Аббас проведут встречу в российской столице 12 февраля.

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Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Аббас, Махмуд Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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