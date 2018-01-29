Захарова назвала попыткой срыва конгресса в Сочи заявления о предрешенности его итогов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Информация о якобы уже готовом плане итогового заявления Конгресса сирийского национального диалога в Сочи - это попытка сорвать его работу. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в понедельник на своей странице в Facebook.

Она отметила, что как только прилетевшие в Сочи сирийцы приступили к работе, "тут же по СМИ был разослан некий "план итогового заявления конгресса". "Сразу же начали поступать звонки с просьбой о комментарии, - добавила дипломат. - Самое невероятное, дело подается таким образом, что к приезду представителей Дамаска и оппозиции уже якобы все написано, решения приняты (непонятно, правда, какие и кем), а мероприятие лишено "интриги".

Захарова подчеркнула, что "все, что сейчас запускается в медийное пространство о некоей "предрешенности итогов Сочи", "заранее написанных заявлениях" - это попытка сорвать работу конгресса".

Она пояснила, что заранее были проработаны вопросы аккредитации, логистики и расселения. "А вот само мероприятие настолько живое и непредсказуемое, что все решается с колес, так, как подсказывает ход встреч и консультаций непосредственно сирийцев", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "интрига", а именно переговоры по формату, участникам, повестке, щекотала нервы российской стороне вплоть до сегодняшнего дня". "Проходили интенсивные переговоры [главы МИД России] Сергея Лаврова со странами региона, генсекретарем ООН (Антониу Гутерришем), [спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки], заместитель министра (иностранных дел) Михаил Богданов сутками обсуждал все нюансы как с сирийцами, так и зарубежными коллегами, спецпредставитель президента (по ближневосточному урегулированию), директор департамента (МИД РФ) БВСА (Ближнего Востока и Северной Африки) Сергей Вершинин только в ночь на воскресенье вернулся в Москву из Вены, где общался с сирийской оппозицией, и сразу же полетел в Сочи", - информировала Захарова.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января, на него приглашены порядка 1,6 тыс. делегатов, представляющих все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство из участников арабы (94,5%), но среди приглашенных есть курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы. Также для участия в качестве наблюдателей приглашены все основные региональные и международные внешние игроки. Одной из задач форума станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.