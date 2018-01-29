Бахчисарайский райсовет Крыма назначил главу администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Депутаты Бахчисарайского районного совета Крыма назначили Светлану Львову главой районной администрации. Соответствующее решение было принято на сессии в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе райсовета.

18 декабря 2017 года глава района Владимир Удахин, возглавлявший администрацию с апреля, написал заявление об отставке по требованию главы республики Сергея Аксенова.

"За кандидатуру Светланы Львовой депутаты проголосовали единогласно, она назначена главой районной администрации", - сообщили в пресс-службе.

Львова с марта 2014 года возглавляла управление образование, молодежи и спорта Бахчисарайской районной администрации.

Масштабные кадровые изменения в Крыму начались в июле 2017 года. Сначала в отставку были отправлены вице-премьер региона Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Сергей Карпов.

Затем стало известно, что написали заявления об отставке министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева. Также покинули свой пост главы ряда городов и районов республики, в том числе главы Ялты, Феодосии, Симферополя, Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов.

Аксенов не раз заявлял, что отставки чиновников возможны и в других регионах Крыма. По словам главы республики, с 2014 года в республике уволено 39 республиканских руководителей, 11 руководителей муниципальных образований.