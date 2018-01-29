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Эксперты: кампания по сбору подписей за Путина говорит о его общенародной поддержке

Политика
29 января, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Отмечается, что действующий президент "пользуется поддержкой самых широких слоев населения"

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Кампания по сбору подписей избирателей за участие в выборах президента РФ действующего главы государства Владимира Путина свидетельствует о его всенародной поддержке. Такое мнение высказали ТАСС общественные деятели, наблюдавшие за сбором автографов, которые в понедельник были сданы штабом Путина в Центризбирком.

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"Я наблюдал в регионах, как был организован сбор подписей в поддержку Путина. Люди абсолютно свободно приходили ставить подписи, никакого давления не было", - сказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. "Данный кандидат имеет высокий рейтинг, и сбор подписей - это не проблема для штаба, чтобы прикладывать какие-то особые усилия", - добавил он.

Со своей стороны член Общественной палаты РФ Максим Григорьев также отметил, что Путин является тем кандидатом, "для которого сбор подписей не представлял проблему". "Огромное число людей приходили поставить свою подпись в его поддержку в публичных местах, а количество собранных подписей свидетельствует о поддержке кандидата", - указал он.

По словам замсекретаря партии "Единая Россия" Евгения Ревенко, Путин, решив баллотироваться на президентских выборах не от партии, а в порядке самовыдвижения, "обратился за более широкой поддержкой, что и продемонстрировал результат сбора подписей".

При этом она напомнил, что "Единая Россия" также предоставила свои приемные для сбора подписей в поддержку кандидата, и только за один день в них пришли поставить подписи более 200 тыс. человек, "партийцы тоже поставили свои подписи за президента". "Это показывает, что президент действительно национальный лидер, он пользуется поддержкой самых широких слоев населения. Мы видим, что наши граждане даже на таком отрезке избирательной кампании, как сбор подписей, проявили достаточно высокую активность и пришли поставить свои подписи за Путина", - резюмировал Ревенко.

Штаб Путина сдал подписи в ЦИК

Ранее представители штаба Владимира Путина первыми сдали в ЦИК РФ подписи избирателей, необходимые для регистрации кандидата.

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Как сообщил журналистам пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, в комиссию представлено "около 315 тыс." подписей. При этом в общей сложности в поддержку Путина в период с 5 по 22 января было собрано более 1,6 млн подписей при необходимом минимуме в 300 тыс.

Для регистрации на выборах самовыдвиженцам, в том числе Путину, необходимо сдать в ЦИК не менее 300 тыс. подписей избирателей и не более 315 тыс. По решению ЦИК у каждого кандидата проверке будет подлежать 60 тыс. подписей. Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных автографов, ЦИК проведет дополнительную проверку еще 30 тыс. подписей. Решение по регистрации кандидата ЦИК должен принять в течение 10 дней с момента приема документов.

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