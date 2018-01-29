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ЦИК отобрал 60 тыс. подписей в поддержку Путина для проверки

Политика
29 января, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Ранее представители штаба действующего президента и волонтеры доставили в комиссию около 30 коробок с подписями

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Центризбирком России отобрал 60 тыс. подписей избирателей в поддержку президента РФ Владимира Путина для проверки на этапе регистрации на выборах.

Ранее представители штаба Путина и волонтеры доставили в комиссию 28 коробок с подписями избирателей. Как сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов, в ЦИК представлено около 315 тыс. подписей - максимальное количество, которое комиссия принимает от самовыдвиженцев для регистрации.

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Путин стал первым кандидатом, сдавшим подписи, этот процесс завершится 31 января.

Сотрудники ЦИК в течение двух часов пересчитывали подписные листы за столами, установленными в атриуме здания. После этого генератор случайных чисел отобрал 60 тыс. подписей для проверки, номера папок с подписными листами отобразились на большом экране, висящем на стене.

"Было отобрано 64 папки из 43 регионов", - сказал журналистам по итогам процедуры член ЦИК Александр Клюкин.

Он уточнил, что отобранные папки унесут в специальную комнату, где будет проходить процедура проверки. "Остальные папки при вас будут загружены, мы их отнесем в другое помещение, они будут складированы и будут храниться в течение года", - добавил он.

Ранее в штабе Путина сообщали, что в его поддержку по всей стране было собрано более 1,6 млн подписей.

Как проверяют подписи

Как сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко, проверка подписей занимает семь-восемь дней. Автографы проверят почерковеды и специалисты миграционного управления МВД РФ.

По закону ЦИК должен вынести решение о регистрации кандидата или об отказе ему в регистрации в течение максимум десяти дней с момента сдачи подписей и документов. Однако фактически проверка должна завершиться раньше, так как не позднее чем за два дня до вынесения решения ЦИК должен предоставить кандидату протокол проверки подписей.

По решению ЦИК у каждого кандидата проверке будет подлежать 60 тыс. подписей. Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных автографов, ЦИК проведет дополнительную проверку еще 30 тыс. подписей. Если в совокупной выборке обнаружится более 5% бракованных подписей, кандидату будет отказано в регистрации.

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