Путин проведет встречу со своими доверенными лицами

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Владимир Путин, объявивший о намерении баллотироваться на пост президента России на выборах в марте, во вторник проведет первую встречу с доверенными лицами. Об этом ТАСС сообщили в предвыборном штабе Путина.

"Такая встреча состоится", - проинформировали в штабе.

Доверенные лица Путина

На данный момент Центризбирком зарегистрировал 476 доверенных лиц Путина из 600, которых по закону может назначить кандидат. Список доверенных лиц представлялся в ЦИК тремя "пакетами", последний из них в составе 63 человек был подан в комиссию в конце прошлой недели, их утверждение ожидается 30 января.

Среди уже зарегистрированных доверенных лиц кандидата - немало общественных деятелей, мастеров культуры и спорта, представителей благотворительных и волонтерских организаций. Так, доверенными лицами кандидата стали врачи Лео Бокерия и Сергей Готье, ректоры МГТУ имени Баумана Анатолий Александров, МИФИ - Михаил Стриханов, МГИМО - Анатолий Торкунов, дирижеры Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, гендиректор Большого театра Владимир Урин, глава организации "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Кроме того, в списке - режиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков, Александр Калягин, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, артисты Василий Лановой, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Михаил Галустян, Евгений Петросян, Михаил Пореченков, музыкант Игорь Бутман, деятели циркового искусства Эдгар и Аскольд Запашные, композитор Игорь Крутой, певцы Валерия, Полина Гагарина, Олег Газманов, Диана Гурцкая, солист балета Николай Цискаридзе, модельер Валентин Юдашкин.

Также в число доверенных лиц кандидата вошли тренеры Ирина Винер-Усманова, Татьяна Тарасова, Владимир Алекно, фигуристы Татьяна Навка, Илья Авербух, Евгений Плющенко, боец Федор Емельяненко, фехтовальщица Яна Егорян, легкоатлетка Елена Исинбаева, шахматист Сергей Карякин, хоккеист Илья Ковальчук, биатлонист Иван Черезов.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов, будет подготовлен еще четвертая часть списка доверенных лиц. "Список может формироваться до 16 марта по закону", - уточнил он. При этом Кондрашов отметил, что задачи зарегистрировать максимально возможное количество доверенных лиц кандидата не стоит.

В преддверии встречи

Согласно закону, доверенные лица кандидата заверяют подписные листы, необходимые для регистрации кандидата, могут присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, при подсчете голосов избирателей. Одной из их ключевых функций является участие в публичных мероприятиях в поддержку кандидата, ведение агитации. В том числе они могут принимать участие в совместных агитационных мероприятиях, к которым относятся дебаты.

Как пояснил ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Александр Румянцев, доверенные лица, в частности, готовятся для участия в дебатах в региональных средствах массовой информации. "Готовим доверенных лиц для дебатов в регионах", - отмечал он, уточняя, что окончательно этот вопрос будут решать штабы на местах.

Доверенными лицами не могут быть граждане РФ, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут стать доверенными лицами при условии их ухода в отпуск.

Кандидат или политическая партия, выдвинувшая кандидата, могут в любое время отозвать кого-то из доверенных лиц и назначить новых.

Накануне в Москве прошел слет доверенных лиц Путина со всей России. Как пояснял ранее ТАСС пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов, речь идет о "ряде тематических встреч [доверенных лиц] между собой, чтобы выработать тезисы для встречи с кандидатом". Он уточнил, что была организована работа восьми секций в разных концах города.

По данным источника ТАСС, в ходе работы секций обсуждались такие темы, как детское образование, создание мультифункциональных культурных центров, индустрия отечественного кино, кредитование промышленности, господдержка экспорта, проблема дольщиков. Не исключено, что эти темы могут быть подняты и на самой встрече кандидата с доверенными лицами.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

29 января представители избирательного штаба Путина сдали в ЦИК РФ подписи избирателей, необходимые для регистрации кандидата.