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Медведев: власти РФ адекватно ответят на возможные дальнейшие санкционные действия США

Политика
30 января, 16:21 UTC+3

Глава кабмина заверил, что в Москве будут внимательно "отслеживать другие формы реализации этого закона"

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ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Власти РФ адекватно ответят на возможные дальнейшие санкционные действия США в отношении России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

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"Если говорить об иных последствиях, то, безусловно, все власти в нашей стране - я имею в виду исполнительную власть, законодательную и, конечно, президент - будут отслеживать другие формы реализации этого закона. Если они состоятся, то на эти действия последует реакция. Какая? Она будет адекватна тому, что будет происходить", - заявил Медведев.

Премьер добавил, что "если говорить о моральном измерении, "то публикация подобных списков отравляет наши отношения". "Очевидно, что в нашей стране будет больше людей, которые будут "любить" Америку, а в США будут укрепляться антироссийские настроения. И то, и другое в конечном счете уводит нас от конструктивного диалога - и антиамериканские настроения в нашей стране, и антироссийские настроения в США. Такие списки эти тенденции закрепляют", - резюмировал он.

Вместе с тем Медведев пошутил, что непопадание в "кремлевский список" США для министра - повод уволиться. "Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список - это повод уволиться. Но мы, конечно, так поступать не будем. Очевидно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда существующих органов власти, существующая в нашей стране, и список дополнен представителями крупнейшего российского бизнеса, которые покрывают по сути всю российскую экономику", - отметил премьер.

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