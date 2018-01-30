Собчак подтвердила поездку в США для встреч с представителями власти

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак подтвердила, что отправится в США, чтобы встретиться с представителями власти и попытаться внести вклад в развитие сотрудничества между двумя странами. Такое заявление она сделала во вторник, комментируя опубликованный накануне "кремлевский список" США.

Ранее сообщалось, что Собчак намерена посетить США, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками для обсуждения проблемы антироссийских санкций. Об этом она заявляла в программе "Познер" на Первом канале.

"Я окончательно решила подтвердить мои договоренности о поездке в Америку - не чтобы сидеть на официальных приемах, а чтобы встречаться с людьми и представителями власти", - написала Собчак на своей странице в Instagram.

По ее мнению, правящий американский класс "не очень представляет себе Россию". "А без понимания и общения никакое сотрудничество не возможно", - написала она, добавив, что если благодаря действиям власти отношения между США и Россией испортились, то "люди, активисты, оппозиция, должны взять дело в свои руки".

Список фигурантов "кремлевского списка" стал известен во вторник утром по московскому времени. В документе содержится 210 имен: 114 российских чиновников, а также крупные бизнесмены и руководители госкомпаний. Туда включены премьер-министр Дмитрий Медведев, все его заместители, а также все 22 российских министра. Список не является санкционным. На фигурантов "кремлевского списка" не распространяются в США никакие ограничения и запреты.