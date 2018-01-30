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Медведев напомнил сторонникам санкций о необходимости кооперации в борьбе с террором

Политика
30 января, 16:29 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 30, января. /ТАСС

Глава кабмина призвал сохранять сотрудничество "по наиболее актуальным международным вопросам"

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ГОРКИ, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что отказ от консультаций РФ со странами Европы по безопасности может порадовать только террористов, и об этом нужно помнить сторонникам санкций. "Если таких консультаций [по вопросам безопасности] нет - радуются только террористы, - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Бельгии Шарлем Мишелем. - Вот об этом нужно помнить всем, кто голосует за введение тех или иных санкций".

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"Необходимо сохранять сотрудничество <...> по наиболее актуальным международным вопросам, а также по основным вызовам и угрозам, с которыми сталкиваются наши страны, - уверен глава кабмина. - И Россия, и Бельгия страдают от терроризма, и поэтому нам необходимо обязательно сохранять консультации, причем на всех уровнях. Не закрывать двери, а сохранять консультации, причем по самым чувствительным вопросам".

Медведев отметил, что, несмотря на санкции, "необходимо сохранять диалог, продолжать сотрудничество". Он напомнил, что в отношении СССР санкции вводились 10 раз, однако это никак не повлияло на политику страны. "Эффективность санкций, как правило, не достигает трети того, на что рассчитывают те, кто их вводит", - считает глава кабмина. Он напомнил, что такие меры могут порождать необходимость решать самостоятельно экономические проблемы. Медведев отметил, как за время санкций, например, вырос потенциал российского сельского хозяйства.

Премьер добавил, что на встрече с Мишелем пожелал успехов сборной Бельгии на предстоящем чемпионате мира по футболу, который пройдет в России. "Честно говоря, даже не знаю, чьи перспективы на чемпионате мира по футболу выглядят более радужно, - отметил российский премьер. - Про нашу сборную ничего говорить не будем, посмотрим, как она сыграет".

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