Меладзе уверен, что поддержка Титова на выборах не повлияет на его отношения с коллегами

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Певец Валерий Меладзе, который на выборах президента России поддерживает бизнес-омбудсмена, председателя Партии роста Бориса Титова, считает, что политические симпатии не скажутся на его отношениях с артистами, которые стали доверенными лицами действующего главы государства Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок.

Во вторник Титов вместе с представителями своего штаба и доверенными лицами принес в ЦИК подписи избирателей и документы, необходимые для регистрации на выборах. Среди его группы поддержки были Меладзе и музыкант, бывший участник группы "Машина времени" Евгений Маргулис. Меладзе сказал, что они станут доверенными лицами Титова.

Ранее ЦИК зарегистрировал три части списка доверенных лиц Путина, в которых в общей сложности значится 476 человек. Среди них музыкант Игорь Бутман, деятели циркового искусства Эдгар и Аскольд Запашные, композитор Игорь Крутой, певцы Валерия, Полина Гагарина, Олег Газманов, Диана Гурцкая, режиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков, Александр Калягин, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, актеры Василий Лановой, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Михаил Галустян, Евгений Петросян, Михаил Пореченков, солист балета Николай Цискаридзе, модельер Валентин Юдашкин.

"Я отношусь к тем артистам, которые политику не совмещают с работой. Никоим образом политические взгляды моих коллег не поменяют мое отношение к ним", - сказал Меладзе ТАСС.

Певец отметил, что большинство коллег-артистов знает давно. "Мы умеем отделять политику от реальной жизни. И потом: думаю, мы этим всем занимаемся короткое время, все-таки нашим любимым делом мы занимаемся больше, и для меня мое любимое дело все равно важнее", - добавил он. По словам Меладзе, выступления на митингах или концертах в поддержку Титова в ходе избирательной кампании пока не планируются.

Выборы президента России пройдут 18 марта.