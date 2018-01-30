Кисляк назвал санкции и "кремлевские списки" отражением линии США на сдерживание России

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Все антироссийские санкции и "кремлевский список" США являются отражением последовательной линии Вашингтона на военное, политическое и экономическое сдерживание Москвы. Такое мнение во вторник высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк на заседании Столыпинского клуба на тему "Международная стратегия России: отношения с США и перспективы на Ближнем Востоке".

"То, что сегодня делается, - и санкции, и "кремлевские доклады" - это все отражение последовательной линии США на сдерживание России", - сказал Кисляк.

По его словам, такое сдерживание является многокомпонентным и состоит из трех основных элементов: наращивание военного потенциала у границ РФ, экономический прессинг, который может довести до экономической войны, и "огромное давление пропаганды". "Все это часть одной системы с использованием разных инструментов", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что сдерживание России было объявлено предыдущим президентом США Бараком Обамой. "По-настоящему ухудшение отношений началось в 2012-2013 годах после [президентских] выборов у нас, когда американцы начали критиковать наши выборы", - пояснил Кисляк.

Министерство финансов США в понедельник опубликовало открытую версию так называемого кремлевского доклада, в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет $1 млрд и более.

Всего в списке представлены имена 210 человек. Данный список не является санкционным, подчеркивают в Минфине, никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся.