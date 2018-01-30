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Доверенными лицами Путина стали Волчек, Соломин, Садовничий и Мацуев

Политика
30 января, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

С учетом ранее зарегистрированных на данный момент у действующего президента России 476 доверенных лиц

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Деятели театра, кино и эстрады вошли в третью часть списка доверенных лиц президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, среди них режиссер, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, кинорежиссер Юрий Кара, худрук Малого театра Юрий Соломин. Это следует из списка доверенных лиц, опубликованного во вторник на сайте ЦИК.

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Ранее во вторник ЦИК зарегистрировал третью часть списка доверенных лиц Путина в количестве 62 человек. С учетом ранее зарегистрированных на данный момент у Путина 476 доверенных лиц.

В новый список вошли актеры Алексей Гуськов, Владимир Машков, Станислав Дужников, балерина Светлана Захарова, певица Лариса Долина, пианист Денис Мацуев, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Также доверенным лицом Путина стал ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

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Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Кара, Юрий Викторович Волчек, Галина Борисовна Мацуев, Денис Леонидович Соломин, Юрий Мефодьевич Садовничий, Виктор Антонович Долина, Лариса Александровна Путин, Владимир Владимирович Трегулова, Зельфира Исмаиловна
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