Доверенными лицами Путина стали Волчек, Соломин, Садовничий и Мацуев

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Деятели театра, кино и эстрады вошли в третью часть списка доверенных лиц президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, среди них режиссер, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, кинорежиссер Юрий Кара, худрук Малого театра Юрий Соломин. Это следует из списка доверенных лиц, опубликованного во вторник на сайте ЦИК.

Ранее во вторник ЦИК зарегистрировал третью часть списка доверенных лиц Путина в количестве 62 человек. С учетом ранее зарегистрированных на данный момент у Путина 476 доверенных лиц.

В новый список вошли актеры Алексей Гуськов, Владимир Машков, Станислав Дужников, балерина Светлана Захарова, певица Лариса Долина, пианист Денис Мацуев, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Также доверенным лицом Путина стал ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.