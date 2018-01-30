Список кандидатов в сирийскую конституционную комиссию насчитывает 150 человек

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Список кандидатов для участия в сирийской конституционной комиссии включает 150 человек. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам Конгресса сирийского национального диалога.

"Принято решение об утверждении списка представителей для участия в конституционной комиссии. Был численно утвержден состав представителей в количестве 150 человек. Здесь представители как правительства, так и оппозиции, в пропорции приблизительно две трети на одну треть", - сказал он, пояснив, что в эти две трети входит также внутренняя умеренная оппозиция.

"Представители, которые будут включены в этот список, передаются [спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии] Стаффану де Мистуре, который из этого количества будет формировать некий орган, который займется обсуждением вопросов конституции и конституционной реформы", - отметил Лаврентьев.

Лаврентьев добавил, что де Мистура сам определит состав и формат комиссии, которая займется вопросами конституционной реформы.

"В заключительном заявлении отмечается, что де Мистуре, естественно, предоставляется возможность самому определять формат и состав комиссии, которая будет заниматься этими вопросами, включая дополнительное количество лиц на его усмотрение, - обратил внимание он. - Но в определенной пропорции, чтобы не нарушить баланс". "Все решения в отношении состава, как количественного, так и персонального должны приниматься на основе консенсуса, в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - добавил дипломат.

"Готовы и дальше оказывать ему помощь в подборе представителей различных слоев сирийского общества, экспертов для участия в процедурных вопросах. Получили заверения от де Мистуры, что он воспользуется нашей помощью", - подчеркнул Лаврентьев.

Сирийская оппозиция

Участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи от умеренной оппозиции проявили интересные идеи, у них есть политическое будущее в Сирии. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию.

"В конгрессе приняли участие представители той умеренной оппозиции, которая выходит с достаточно интересными инициативами, умеет признавать собственные ошибки. Я думаю, что у представителей этих групп есть политическое будущее в Сирии", - сказал он.

Лаврентьев в то же время отметил, что принявшие участие в конгрессе оппозиционеры - не единственная политическая сила в стране. "Их значимость преувеличивать не стоит, есть представители и других политических партий", - добавил он.

В работе конгресса в Сочи приняли участие четыре крупных блока оппозиции - "астанинская" платформа (лидер - Ранда Кассис), "московская" платформа (Кадри Джамиль), движение "Завтра Сирии" (Ахмед Джарба) и "Национальный координационный комитет за демократические перемены" (Хейсам Манаа).

Представители сирийской оппозиции, не приехавшие на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, могут войти в состав конституционной комиссии, отметил Лаврентьев.

"Мы все-таки исходим из того, что там (в "стамбульской" платформе оппозиции - прим. ТАСС) есть трезво мыслящие люди, которые относятся к умеренной части оппозиции, а не занимают радикальные позиции, - отметил Лаврентьев. - Мы приветствуем участие таких кандидатов не только в различных мероприятиях, но и в работе конституционной комиссии".

"Считаем, что нельзя подходить к этому вопросу по принципу "если ты не участвуешь в конгрессе, значит ты не имеешь права быть в составе конституционной комиссии, - обратил внимание дипломат. - Очень много людей боятся высказывать свою истинную точку зрения, в том числе из-за опасения за свою жизнь. Иногда публично отказываются от приезда на мероприятие, а в душе хотели бы принять участие. Мы им предоставляем такой шанс - дальнейшего участия в процессе урегулирования".

Лаврентьев добавил, что в конгрессе по индивидуальным приглашениям приняли участие 11 человек из "эр-риядской" группы оппозиции.

"Где-то в районе 11 человек из состава "эр-риядской" группы, которым были отправлены индивидуальные приглашения, были здесь в Сочи" - сказал он.

"Они были здесь не как представители "эр-риядской" группы, а как делегаты, прибывшие по индивидуальным приглашениям", - добавил Лаврентьев.

Спецпредставитель президента при этом отметил, что организаторы конгресса в Сочи не намерены никого исключать из процесса диалога. "Надеюсь, что постепенно осознание необходимости принять участие в межсирийском диалоге будет приходить ко все большему количеству вооруженной оппозиции, подвигать их прекратить вооруженную борьбу и приступить к диалогу", - добавил он.

Лаврентьев указал, что Россия рада всем, кто прибыл на конгресс "без камня за пазухой". При этом он отметил провокационное поведение прилетевшей из Анкары группы, пытавшейся выдвигать дополнительные условия для участия в конгрессе. "Видимо, было действительно желание сорвать мероприятие в Сочи", - указал он.