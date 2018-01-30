СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Встреча по Сирии в Астане пройдет в конце февраля, представителям трех стран-гарантов - России, Ирана и Турции - есть, что обсуждать. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам Конгресса сирийского национального диалога.

"Очередная встреча в "астанинском формате" намечена на конец февраля, - сказал он. - Нам, представителям трех стран-гарантов, есть, что обсуждать, поэтому приглашаем вас в Астану".