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Встреча по Сирии в Астане пройдет в конце февраля

Политика
30 января, 23:14 UTC+3
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Материал из 1 страницы

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Встреча по Сирии в Астане пройдет в конце февраля, представителям трех стран-гарантов - России, Ирана и Турции - есть, что обсуждать. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам Конгресса сирийского национального диалога.

"Очередная встреча в "астанинском формате" намечена на конец февраля, - сказал он. - Нам, представителям трех стран-гарантов, есть, что обсуждать, поэтому приглашаем вас в Астану".

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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