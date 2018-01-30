Лаврентьев: Москва надеется на скорую стабилизацию ситуации на севере Сирии

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Россия надеется, что ситуация на севере Сирии стабилизируется в ближайшие дни. Об этом во вторник заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Мы надеемся, что ситуация будет стабилизироваться в ближайшие дни", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать нападение на турецкий конвой под Идлибом.

"Я не думаю, что это повлияет на астанинский процесс", - отметил дипломат, добавив, что пока не знаком с деталями инцидента.

Во вторник турецкий Генштаб сообщил, что военный конвой Турции подвергся нападению террористов в провинции Идлиб. В результате атаки погиб гражданский служащий, ранения получили гражданский специалист и военнослужащий.