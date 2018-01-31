ЦИК завершает прием подписей для регистрации кандидатов на выборы президента России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Центризбирком России в среду вечером завершит прием подписей избирателей, собранных в поддержку кандидатов в президенты РФ, и других документов, необходимых для регистрации на выборах. После проверки всех бумаг станет ясно, чьи имена увидят россияне в бюллетене 18 марта, так как только зарегистрированные кандидаты смогут продолжить борьбу за высший государственный пост.

Прием документов и подписей завершится в 18:00 мск в среду. После этого председатель ЦИК Элла Памфилова обещала провести брифинг и рассказать о промежуточных итогах избирательной кампании.

Закон обязывает всех кандидатов в президенты, кроме тех, кто выдвинут парламентскими партиями, собирать подписи избирателей в свою поддержку. Кандидаты от непарламентских партий должны сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей, самовыдвиженцы - не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. При этом в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. и 7,5 тыс. подписей соответственно.

Как сообщил ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко, вместе с подписными листами кандидат или его уполномоченные представители должны сдать в Центризбирком протокол об итогах сбора подписей, платежное поручение об оплате подписных листов и нотариально заверенный список сборщиков подписей.

"Помимо подписей кандидат обязан представить в ЦИК первый финансовый отчет и справку, подтверждающую остатки на избирательном счете. Также он должен представить сведения об изменениях в поданных ранее документах, если они были, и уведомление об отсутствии зарубежных финансовых активов", - сказал он.

Кто уже сдал подписи и кого ждут

Первым кандидатом, сдавшим подписи в ЦИК, стал действующий глава государства Владимир Путин, который участвует в выборах как самовыдвиженец. 29 января представители его штаба и волонтеры принесли в Центризбирком 28 коробок, в которых было почти 315 тыс. подписей. 30 января по 105 тыс. подписей в ЦИК представили выдвинутый партией "Яблоко" Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов и лидер партии "Российский общенародный союз", бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил накануне, что 31 января в Центризбиркоме ожидают восемь кандидатов: Эльвиру Агурбаш ("Альянс зеленых"), Ирину Волынец (Народная партия России), Станислава Полищука (Партия социальных реформ), Ксению Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Наталью Лисицыну ("Рот фронт"), Михаила Козлова (Партия социальной защиты) и самовыдвиженца, депутата Костромской облдумы, заслуженного изобретателя РФ Владимира Михайлов.

Некоторые из этих кандидатов уже заявили, что собрали необходимое количество подписей и сдадут их в ЦИК. В частности, это Сурайкин и Собчак.

Еще два кандидата - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, освобожденные от необходимости сбора подписей, - уже прошли регистрацию.

Три кандидата, успешно прошедшие стадию выдвижения и собиравшие подписи (Роман Худяков от партии "Честно", Антон Баков от Монархической партии России и Екатерина Гордон от Партии добрых дел), ранее объявили о выходе из кампании.

Как проверяют подписи

Как сообщили ранее в ЦИК, проверка подписей занимает 7-8 дней. Автографы проверят почерковеды и специалисты миграционного управления МВД РФ. Всего в проверке будут задействованы в общей сложности порядка 100 человек, они будут работать в несколько смен. Для почерковедов в ЦИК оборудовано специальное помещение с новой техникой, например, электронными лупами.

По закону ЦИК должен вынести решение о регистрации кандидата или об отказе ему в регистрации в течение максимум десяти дней с момента сдачи подписей и документов. Однако фактически проверка должна завершиться раньше, так как не позднее чем за два дня до вынесения решения ЦИК должен предоставить кандидату протокол проверки подписей.

По решению ЦИК у каждого кандидата проверке будет подлежать 60 тыс. подписей. Номера папок с подписными листами, которые будут проверять, определяет генератор случайных чисел.

Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных автографов, ЦИК проведет дополнительную проверку еще 30 тыс. подписей. Если в совокупной выборке обнаружится более 5% бракованных подписей, кандидату будет отказано в регистрации.

Как сообщила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, окончательно список зарегистрированных кандидатов определится к 10 февраля.

Выборы президента России состоятся 18 марта.