МИД: отказ части оппозиции Сирии от приезда в Сочи связан с конституционной комиссией

СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. Причины отказа части сирийской оппозиции от участия в Конгрессе национального диалога в Сочи связаны с созданием конституционной комиссии, а также приездом представителей Ирана. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам форума.

"По этому вопросу уже было заявление для печати МИД РФ, где говорилось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел два телефонных разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу", - сказал Лаврентьев.

"Вопрос касался, в том числе, участия с конгрессе иранского представителя в связи с неготовностью части оппозиции - радикально настроенной, которая отказывалась от присутствия на форуме, - сказал он. - Они выдвигали абсолютно неприемлемые условия к устроителям форума - к России, начиная от оформления зала, эмблем, постеров... Демонстрировали и агрессивность".

По словам Лаврентьева, устроителям конгресса, с участием спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры, удалось согласовать все вопросы, которые вызывали сомнения. "Это касалось представительства в конституционной комиссии, ряда моментов по обращению и заключительному коммюнике", - отметил дипломат.