Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД: отказ части оппозиции Сирии от приезда в Сочи связан с конституционной комиссией

Политика
31 января, 2:12 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 31, января. /ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев отметил, что оппозиционеров также смутил приезд делегации из Ирана

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. Причины отказа части сирийской оппозиции от участия в Конгрессе национального диалога в Сочи связаны с созданием конституционной комиссии, а также приездом представителей Ирана. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам форума.

Смотрите также

Сирийский конгресс в Сочи проголосовал за реформу конституции

"По этому вопросу уже было заявление для печати МИД РФ, где говорилось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел два телефонных разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу", - сказал Лаврентьев.

"Вопрос касался, в том числе, участия с конгрессе иранского представителя в связи с неготовностью части оппозиции - радикально настроенной, которая отказывалась от присутствия на форуме, - сказал он. - Они выдвигали абсолютно неприемлемые условия к устроителям форума - к России, начиная от оформления зала, эмблем, постеров... Демонстрировали и агрессивность".

По словам Лаврентьева, устроителям конгресса, с участием спецпосланника генсека ООН Стаффана де Мистуры, удалось согласовать все вопросы, которые вызывали сомнения. "Это касалось представительства в конституционной комиссии, ряда моментов по обращению и заключительному коммюнике", - отметил дипломат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Де Мистура, Стаффан Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Иран Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
6
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
7
Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама