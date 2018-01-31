Захарова: Москва прилагает усилия для расширения миссии ОБСЕ в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия предпринимает усилия для увеличения числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия вместе с другими странами - сопредседателями минской группы ОБСЕ по нагорнокарабахскому урегулированию активно выступает за снижение напряженности на линии соприкосновения и предпринимает усилия, направленные на расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта", - сказала она.

Дипломат напомнила, что на прошедшей 18 января в Кракове встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении стороны дали принципиальное согласие на подготовленный международными посредниками документ, касающийся расширения миссии наблюдателей в зоне конфликта.

"Остались некоторые технические детали, их еще сторонам остается досогласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения", - сказала Захарова. Она также отметила, что в первой декаде февраля сопредседатели минской группы ОБСЕ планируют визит в регион для уточнения позиций сторон по проблемным вопросам урегулирования.

Миссия наблюдателей ОБСЕ проводит периодический мониторинг соблюдения Арменией и Азербайджаном режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, соглашение о котором было достигнуто 12 мая 1994 года. В настоящее время миссия включает шесть наблюдателей.