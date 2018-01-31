Захарова: нужно проанализировать, как "кремлевский список" может повлиять на людей в нем

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду призвала проанализировать возможные последствия опубликованного Вашингтоном "кремлевского списка" на включенных в него людей.

"Эти явно недружественные шаги, которые были предприняты со стороны определенной части американского истеблишмента, требуют их достаточно серьезного и глубокого анализа", - подчеркнула дипломат.

"Нужно обязательно проанализировать, что стоит за этими действиями, как они могут реально повлиять на ситуацию, обстановку, двусторонние отношения, и вообще какова их конечная цель", - указала Захарова.

Перечень "кремлевского списка" стал известен во вторник утром по московскому времени. В документе содержится 210 имен: 114 российских чиновников, а также крупные бизнесмены и руководители госкомпаний. В него включены премьер-министр Дмитрий Медведев, все его заместители, а также все 22 министра. "Кремлевский список" не является санкционным, на лиц, включенных в него, не распространяются никакие ограничения и запреты.