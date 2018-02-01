Мосгоризбирком признал незаконными листовки с призывом бойкотировать выборы президента РФ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Члены Мосгоризбиркома признали незаконными агитационные печатные материалы, призывающие бойкотировать выборы президента РФ. Об этом сообщил в четверг на заседании член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"В Мосгоризбирком поступил ряд обращений из прокуратуры, органов внутренних дел, избирателей, в которых ставится вопрос о правомерности распространения на территории города Москвы печатных материалов, призывающих не участвовать в выборах президента. Мосгоризбирком признал их незаконными агитационными материалами, изготовленными с нарушениями требований избирательного законодательства", - сказал Реут.

Он добавил, что в органы внутренних дел Мосгоризбирком направил все соответствующие материалы для пересечения незаконной агитационной деятельности и привлечению виновных к ответственности. Кроме того, по словам Реута, "поскольку эти материалы распространяются в том числе с использованием сети интернет, также предлагается направить обращения в прокуратуру, которая в праве инициировать процедуру ограничения доступа к этой информации".

Также, по его словам, будут направлены соответствующие материалы в СК. "Поскольку это явление носит достаточно массовый характер и явно имеет определенную общественную опасность, также предлагается Мосгоризбиркому принять решение обратиться в следственное управление на предмет проверки действий организаторов на наличие признака состава преступления, потому что там также используется и официальная символика государства РФ, а также явно подделанные подписи известных лиц", - сказал Реут.