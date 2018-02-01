Путин сменил посла РФ в Кабо-Верде

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Кабо-Верде Бориса Курдюмова и назначил на этот пост Владимира Соколенко. Соответствующие указы главы государства опубликованы в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Курдюмова Бориса Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", - говорится в документе. Эту должность Курдюмов занимал с 2011 года.

Другим своим указом Путин назначил на пост посла РФ в Кабо-Верде Владимира Соколенко. "Назначить Соколенко Владимира Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", - говорится в указе о назначении.