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Путин сменил посла РФ в Кабо-Верде

Политика
1 февраля, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

На этот пост назначен Владимир Соколенко

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Кабо-Верде Бориса Курдюмова и назначил на этот пост Владимира Соколенко. Соответствующие указы главы государства опубликованы в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Курдюмова Бориса Георгиевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", - говорится в документе. Эту должность Курдюмов занимал с 2011 года.

Другим своим указом Путин назначил на пост посла РФ в Кабо-Верде Владимира Соколенко. "Назначить Соколенко Владимира Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", - говорится в указе о назначении.

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