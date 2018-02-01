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Постпред РФ при ОБСЕ: Украина и ее заокеанские спонсоры хоронят минские соглашения

Политика
1 февраля, 23:31 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 1, февраля. /ТАСС

Принятый Верховной Радой так называемый закон о реинтеграции Донбасса прямо противоречит минским договоренностям, заявил Александр Лукашевич

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ВЕНА, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Украины при поддержке заокеанских спонсоров хоронят минские договоренности, потому что так называемый закон о реинтеграции Донбасса противоречит этим соглашениям. Об этом в четверг заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Руководство Украины при поддержке заокеанских спонсоров продолжает хоронить минские договоренности. Принятый Верховной Радой так называемый закон о реинтеграции Донбасса им прямо противоречит. Утверждения украинских представителей об обратном неубедительны", - сказал российский дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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Лукашевич рассказал, что, согласно статье 2 закона о реинтеграции, "все лица, привлеченные к агрессии и к работе в оккупационных администрациях, подлежат уголовному преследованию". Обязательства Киева по пункту 5 минского "Комплекса мер" предусматривают "помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - добавил он.

"Такое законотворчество - это еще одна односторонняя мера, идущая вразрез с обязательствами Киева, в дополнение к искаженному закону "об особом статусе", торгово-транспортной блокаде, прекращению услуг мобильной связи и интернета, отказу от социальных обязательств украинского государства в отношении своих граждан. Направление, в котором должны идти украинские законодатели, если они придерживались бы минских договоренностей, указано в "Комплексе мер", в частности в пункте 11 и сноске. Это в том числе "право на языковое самоопределение", учреждение народной милиции и т.д.", - подчеркнул российский постпред при ОБСЕ.

Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы названы "временно оккупированными территориями", действия России квалифицированы как "агрессия против Украины", а президенту предоставлено право использовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента, в том числе для "освобождения" территорий в Донбассе.

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Кризис на Украине Проект закона о реинтеграции Донбасса
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