Россия призвала проявить "политическую мудрость" в переговорах по реформе Совбеза ООН

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в четверг возобновила переговоры о реформе Совета Безопасности, безрезультатно идущие на протяжении многих лет. Выступая на открытом заседании, предварявшем начало очередного раунда межправительственных дискуссий, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал страны продемонстрировать "политическую мудрость" и работать над сближением позиций, а также противостоять попыткам "форсировать реформенный процесс", которые только накаляют атмосферу на переговорах.

По его словам, в Москве не видят альтернативы "продолжению работы без ажиотажа, установления произвольных графиков, навязывания определенных модальностей и стремления решить эту комплексную проблему одним "росчерком пера". Как заявил дипломат, все аспекты реформы, касающиеся состава Совета и его рабочих методов, права вето, которым наделены его постоянные члены, а также отношений между СБ и ГА, "должны обсуждаться в неразрывной связке". "Любые попытки "выдернуть" отдельные кластеры чреваты размыванием "пакетного подхода", лежащего в основе переговоров и согласованного всеми", - указал постпред РФ.

Он констатировал, что к нынешнему раунду переговоров страны - члены ООН подошли "с багажом серьезных противоречий как по процедурным аспектам, так и по существу вопроса о реформе Совета". "Многолетние дискуссии пока не помогли нащупать универсальное решение. Несмотря на это, считаем, что делегации должны продолжать старательную работу над сближением подходов, демонстрируя политическую мудрость", - подчеркнул дипломат.

Россия - за компактность и сохранение права вето

Небензя напомнил позицию России, которая выступает за "придание Совету более представительного характера, но без ущерба для его оперативности и эффективности". По его словам. СБ ООН должен оставаться компактным, чтобы обеспечить "адекватное и быстрое реагирование на возникающие вызовы". "Оптимальный численный состав обновленного Совета - двадцать с небольшим членов", - заявил он. В этой связи постпред РФ высказался за более широкое представительство в Совбезе "развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки".

По его словам, для Москвы по-прежнему "неприемлемы любые задумки, влекущие ущемление прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето". "Следует помнить: данный институт является не привилегией, а инструментом, важным фактором, стимулирующим членов Совета к поиску сбалансированных решений. Покушаться на него было бы неверно и с исторической, и с политической точек зрения", - подчеркнул Небензя.

На кону - авторитет ООН

Обращаясь к участникам заседания, председатель 72-й сессии Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак напомнил, что Совет Безопасности был создан более 70 лет назад и "мир, который он должен был защищать, теперь не узнать". "Совет должен соответствовать этим изменениям, он должен учитывать новые реалии", - заявил он. По его словам, реформа Совбеза это не "техническая или процедурная задача".

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"От нее зависят жизни людей, от нее зависят авторитет и дееспособность Генеральной Ассамблеи, которая начала этот процесс. На кону вся система ООН", - предупредил Лайчак.

Он обратил внимание на тот факт, что за долгие годы переговоров никто не поставил под сомнение саму необходимость реформирования Совбеза. "Поэтому нам нужен пользующийся доверием процесс, который приведет к осмысленному результату", - сказал председатель ГА.

Лайчак призвал участников межправительственных переговоров "не повторять давно известные позиции, не проводить красные черты и не требовать гибкости от других", а также не зачитывать заранее заготовленные выступления. "Если мы будем следовать этим путем, то мы ничего не добьемся. Это совершенно точно. И каждая минута, которую мы теряем, влечет за собой последствия для миллионов людей по всему миру", - подчеркнул словацкий дипломат.

Он выразил уверенность в том, что стоящая перед участниками переговоров задача выполнима. "Это то, для чего создавалась Генеральная Ассамблея", - отметил Лайчак.

Межправительственные переговоры о реформе Совбеза ведутся с 1992 года, но странам пока не удалось прийти к единому мнению по ключевым вопросам, в том числе по оптимальному составу СБ ООН, числу его постоянных и временных членов, а также порядку применения права вето. В последний и единственный раз изменения в Совете Безопасности ООН происходили в 1965 году, когда число его непостоянных членов было расширено с шести до десяти.

В настоящий момент среди наиболее вероятных кандидатов на прием в ряды постоянных членов фигурируют Бразилия, Германия, Индия, ЮАР и Япония. В октябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сайту Международного дискуссионного клуба "Валдай" высказал мнение, что в ближайшие год-два достичь консенсуса по вопросу реформы нереально.