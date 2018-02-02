ЦИК к воскресенью проверит подписи еще трех кандидатов в президенты

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России к воскресенью планирует завершить проверку подписей избирателей, сданных для регистрации на выборах тремя кандидатами в президенты. Об этом сообщил в пятницу журналистам зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Ранее он проинформировал, что завершена проверка подписей в поддержку действующего главы государства Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок. Несоответствующими нормам были признаны 232 подписи из отобранных 60 тыс., или 0,39% от общего количества. По словам Булаева, этот результат позволяет зарегистрировать кандидата на выборы, решение о регистрации может быть принято на заседании ЦИК 6 февраля.

"Мы смотрели, как идет проверка подписных листов у других кандидатов, кто сдал позже, там вполне корректно. Мы надеемся, что к воскресенью мы закончим проверку подписных листов еще не менее чем у трех кандидатов", - сказал Булаев.

Для регистрации Путина 29 января было сдано почти 315 тыс. подписей, это максимально возможное количество для самовыдвиженцев при минимуме 300 тыс. ЦИК 31 января завершил прием от кандидатов подписей избирателей и документов на регистрацию. 30 января подписи сдали кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов и лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин. 31 января подписи представили телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", и глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин. Все кандидаты от непарламентских партий сдавали порядка 105 тыс. подписей при необходимом минимуме в объеме 100 тыс. подписей.

На проверку у каждого кандидата было отобрано 60 тыс. подписей. Еще два кандидата - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) - освобождены от сбора подписей, так как выдвинуты парламентскими партиями, и уже прошли регистрацию.