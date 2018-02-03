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Небензя считает, что конгресс по Сирии в Сочи придаст новый импульс женевскому процессу

Политика
3 февраля, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Ранее Генеральный секретарь ООН поблагодарил Россию и лично главу МИД Сергея Лаврова за взаимодействие со всемирной организацией в подготовке мероприятия

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Конгресс сирийского национального диалога в Сочи должен не "подмять" женевский процесс, а придать ему новый импульс, заявил в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он выступил в рамках киносъемок по сбору материала для сценария фильма к годовщине смерти своего предшественника Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля 2017 года.

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"То, в чем нас пытаются обвинить, что мы пытаемся подмять под себя женевский процесс, абсолютно не соответствует действительности, мы хотим придать новый импульс женевскому процессу", - подчеркнул он.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил Россию и лично главу МИД Сергея Лаврова за взаимодействие со всемирной организацией в подготовке конгресса.

Сочинский форум состоялся 30 января, его участники договорились сформировать конституционную комиссию, которая совместно со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой начнет готовить предложения по основному закону страны. В адрес самого генсека сирийцы высказали просьбу оказать содействие в организации работы данной конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

Постпред Небензя затронул и ряд других политических вопросов. В частности, отвечая на вопрос про напряженность в отношениях между США и Ираном в связи с призывами президента Трампа исправить "изъяны" в ядерной сделке между странами, дипломат заметил, что у американских коллег "такое иррациональное отношение к этой стране напоминает отношение сенатора Катона к Карфагену - <...> должен быть разрушен".

Он также прокомментировал ситуацию с попытками т. н. международной изоляции России, сообщив, что все гости спешат прийти на приемы в представительство России при ООН. Он подчеркнул, что приглашают всех, так как в представительстве не делят страны "на страны друзей и страны врагов".

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Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Трамп, Дональд Гутерриш, Антониу Де Мистура, Стаффан Чуркин, Виталий Иванович Лавров, Сергей Викторович Небензя, Василий Алексеевич
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