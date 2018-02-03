Грудинин пообещал "Левому фронту" исполнить полученные от движения наказы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин заверил делегатов съезда "Левого фронта", что реализует наказы, полученные от этого движения. Съезд назван организаторами "восстановительным", поскольку это первый форум, который проводится после освобождения в августе 2017 года из колонии лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова.

"Я прочел ваши наказы, который "Левый фронт" на сайте разместил, и могу вам сказать, что все ваши наказы я и КПРФ разместили в своей программе. Если мы с вами придем на выборы и победим, то эти наказы будут исполнены", - пообещал кандидат в президенты. Грудинин выступил на съезде за ликвидацию микрофинансовых организаций, национализацию банков и стратегических отраслей. "Это наша программа, когда мы с вами должны все наши богатства - дать возможность, чтобы они работали на народ, чтобы не было вот этих микрофинансовых организаций, чтобы банки были государственные, все стратегические отрасли национализированы", - сказал он.

"Сегодня вокруг Грудинина, и я рад, что "Левый фронт" приложил руку и усилия к его выдвижению, мы можем этим только гордиться, потому что это сильный кандидат, яркий кандидат, который на данный момент единственная альтернатива Путину", - заявил Удальцов.

"Левый фронт" фактически прекратил свою деятельность с началом уголовного преследования Удальцова и возобновил ее осенью 2017 года. В феврале 2013 года Удальцов был помещен под домашний арест, в июле 2014 года Мосгорсуд признал его и помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года и попытке организации массовых беспорядков на территории России. Подсудимые были приговорены к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.