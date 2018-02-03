Бондарев: США новой ядерной доктриной хотят очернить РФ перед миром

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пентагон, представивший новую ядерную доктрину США, выступает с ложными обвинениями против России и пытается очернить ее перед мировым сообществом. Такое мнение высказал в субботу ТАСС председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"В новой ядерной доктрине США выступают с ложными обвинениями против России, чтобы найти оправдание любым своим действиям. Зная, что Россия на протяжении всей истории никогда первой не нападает, авторы документа, тем не менее, "предположили", будто мы готовы первыми применить ядерное оружие", - сказал сенатор.

Он отметил, что американцы одно время старались вуалировать действительные намерения, прикрываясь нейтральными формулировками в официальных документах.

"Помним, как переписывалась в первой редакции резко антироссийская доктрина Пола Вулфовица в девяностых годах прошлого века. Сейчас же они скорректировали тактику: намерения озвучивают более смело, однако ищут для них приглядные обоснования. Что значит, например, допустимость превентивного ядерного удара? А ядерный ответ на массированную неядерную угрозу, применение оружия массового поражения в чрезвычайных обстоятельствах, при угрозе жизненно важным интересам страны, ее партнеров и союзников?", - отметил Бондарев, уточнив, что американцы не сопроводили эти понятия расшифровками.

По его словам, помимо очернения России в глазах американских граждан, "руководство США старается создать образ агрессивной России в глазах международного сообщества". "При этом обещает "ядерный зонтик" странам, не обладающим паритетной военной мощью. Таким образом, они стремятся поставить ряд государств в зависимость от себя, в том числе, понятное дело, и экономическую, а Россию сделать международным изгоем - впрочем, как показывает практика, безрезультатно", - считает сенатор.

По его словам, Китай и Россия в связанном документе, стратегии национальной безопасности, фигурируют как главные угрозы. "И здесь, конечно, на первый план выходят отнюдь не военные, а экономические соображения. Девальвация американской валюты, сумасшедшая инфляция, растущий госдолг, еще большая деградация реального сектора экономики США на фоне крепнущей экономической системы Китая и стремительного развития наших Вооруженных сил - это крах американской мечты о глобальной гегемонии", - сказал Бондарев, добавив, акцент на то, что США не намерены относиться к России и Китаю, как к противникам, говорит о том, что в открытый конфликт с двумя ведущими мировыми державами американцы не полезут. Вместе с тем, сенатор не исключил, что США продолжат экспансию на территории маленьких сырьевых государств, чтобы зарабатывать на экспорте оружия.

Пентагон о доктрине

Пентагон в пятницу обнародовал обновленную ядерную доктрину США. В ней, в частности, отмечается, что США распространяют свои обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия на более чем 30 государств. Распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины нынешний президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Предыдущий аналогичный документ был одобрен при президенте Бараке Обаме в 2010 году. В Пентагоне отметили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений.