Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президиум генсовета "Единой России" утвердил создание политуправления в ЦИК партии

Политика
5 февраля, 17:35 UTC+3 МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Речь идет о формировании механизма для выработки стратегии в области идеологии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президиум генсовета партии "Единая Россия" на заседании в понедельник принял решение о создании в центральном исполкоме (ЦИК) партии политического управления.

Ранее о том, что в партии создается подобный орган, сообщал секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в эфире радиостанции "Вести ФМ". Как отмечали в "Единой России", речь идет о формировании механизма для выработки стратегии в области идеологии, которая, по мнению самого секретаря генсовета, должна быть выведена в партии на новый уровень.

"Партия не может жить без единой идеологической стратегии. Сегодня на президиуме вынесен вопрос о создании политуправления в рамках центрального исполкома", - сказал секретарь генсовета "Единой России", отметив, что партия нуждается в подобном механизме.

Как отметил заместитель секретаря генсовета по вопросам идеологии и информполитике, депутат Госдумы Евгений Ревенко, перед партией стоит много задач, главной из которых является "удержание лидерства". "Для этого нам надо постоянно обновляться. Пробуксовка губительна. Для качественного планирования нам нужно вернуться к опыту прошлых лет и нам нужен такой инструмент", - сказал он.

По словам главы центрального исполкома "Единой России" Александра Борисова, управление будет состоять из трех департаментов: программно-идеологического, агитационно-пропагандистского и департамента, отвечающего за сопровождение партийных институтов.

Руководителем политического управления президиум генсовета назначил Романа Романова - главу секретариата Турчака.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Турчак, Андрей Анатольевич Борисов, Александр Александрович
Темы
"Единая Россия"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
2
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье
3
Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России
4
МОК и WADA предпочитают внесудебные расправы
5
Медведев назвал постыдным и несправедливым решение МОК по атлетам РФ
6
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
7
Мосгорсуд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу ее приговора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама