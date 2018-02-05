Президиум генсовета "Единой России" утвердил создание политуправления в ЦИК партии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президиум генсовета партии "Единая Россия" на заседании в понедельник принял решение о создании в центральном исполкоме (ЦИК) партии политического управления.

Ранее о том, что в партии создается подобный орган, сообщал секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в эфире радиостанции "Вести ФМ". Как отмечали в "Единой России", речь идет о формировании механизма для выработки стратегии в области идеологии, которая, по мнению самого секретаря генсовета, должна быть выведена в партии на новый уровень.

"Партия не может жить без единой идеологической стратегии. Сегодня на президиуме вынесен вопрос о создании политуправления в рамках центрального исполкома", - сказал секретарь генсовета "Единой России", отметив, что партия нуждается в подобном механизме.

Как отметил заместитель секретаря генсовета по вопросам идеологии и информполитике, депутат Госдумы Евгений Ревенко, перед партией стоит много задач, главной из которых является "удержание лидерства". "Для этого нам надо постоянно обновляться. Пробуксовка губительна. Для качественного планирования нам нужно вернуться к опыту прошлых лет и нам нужен такой инструмент", - сказал он.

По словам главы центрального исполкома "Единой России" Александра Борисова, управление будет состоять из трех департаментов: программно-идеологического, агитационно-пропагандистского и департамента, отвечающего за сопровождение партийных институтов.

Руководителем политического управления президиум генсовета назначил Романа Романова - главу секретариата Турчака.