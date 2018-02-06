Все кандидаты в президенты РФ прошли проверку подписей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Все претенденты на пост президента РФ, сдавшие в Центризбирком подписи граждан в свою поддержку, успешно прошли стадию проверки подписей и будут допущены к выборам.

Таким образом, в бюллетене, который получат россияне в день выборов главы государства 18 марта 2018 года, по данным на текущий момент, могут значиться восемь фамилий.

Расклад стал понятен после оглашения результатов деятельности рабочей группы ЦИК, проверявшей подписные листы, сданные кандидатами партий "Коммунисты России" Максимом Сурайкиным и "Гражданская инициатива" Ксенией Собчак. Они сдали автографы на проверку в Центризбирком 31 января, в последний день, отведенный по графику на этап сбора и представления подписей.

Тот факт, что одну из самых организационно сложных и трудоемких стадий кампании прошли все, кто сдавал в ЦИК необходимые подписи, эксперты называют беспрецедентным, отмечая качественную работу штабов кандидатов.

Кто и как сдавал подписи

На данный момент регистрацию в качестве кандидатов уже получили три участника избирательной кампании - действующий президент РФ Владимир Путин, баллотирующийся в порядке самовыдвижения, и выдвиженцы парламентских партий ЛДПР Владимир Жириновский и КПРФ Павел Грудинин. В ближайшие два дня эту процедуру пройдут еще пять кандидатов.

Российское законодательство освобождает кандидатов парламентских партий от необходимости сдачи подписей, самовыдвиженцам предписывает представить не менее 300 тыс. (и не более 315 тыс.) автографов, собранных в их поддержку не менее чем в 40 регионах страны, для кандидатов непарламентских партий это количество в три раза меньше - не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей. Вся работа по сбору подписей может вестись исключительно за счет средств избирательных фондов кандидатов, максимальный объем которых не может превышать 400 млн рублей.

На финиш этапа выдвижения, завершившегося 12 января, вышли 17 кандидатов.

Трое из них - выдвинутый партией "Честно" экс-депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков, лидер Монархической партии России Антон Баков и кандидат Партии добрых дел, журналистка Екатерина Гордон - по разным причинам снялись с выборов. При этом все трое утверждали, что необходимое количество подписей ими собрано.

Первым 29 января представил в ЦИК собранные подписи штаб Владимира. На следующий день подписные листы в комиссию принесли один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов и лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин.

В последний день приема подписей, 31 января, в Центризбиркоме ждали восемь претендентов на президентский пост. Однако с необходимым комплектом документов для регистрации в комиссию пришли лишь Собчак и Сурайкин.

Второй (и последний в нынешней избирательной кампании) самовыдвиженец, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов и общественница Ирина Волынец, выдвинутая Народной партией России, провели пресс-конференции, на которых отказались продолжать участие в выборах. Михайлов признался, что не смог собрать необходимого количества подписей, а Волынец решила поддержать Путина. В поддержку действующего президента высказался и еще один участник кампании - председатель Партии социальных реформ Станислав Полищук.

Не выполнили требования законодательства еще три выдвиженца - кандидат Партии социальной защиты, психолог и бизнес-тренер Михаил Козлов, крановщица с Кировского завода Наталья Лисицына, выдвинутая от партии "Рот фронт", и кандидат от "Альянса зеленых" Эльвира Агурбаш. Козлов принес в ЦИК пачки чистой бумаги, представители Лисицыной представили неполный комплект подписей, а Агурбаш, которой незадолго до этого руководство партии предложило сняться с выборов, в комиссию не явилась.

За выборы без брака

По решению ЦИК у каждого кандидата подлежат проверке 60 тыс. подписей. Номера папок с проверяемыми подписными листами определяет генератор случайных чисел. Рабочая группа, в которую входят почерковеды и специалисты миграционного управления МВД, проверила менее чем за 10 дней 360 тыс. подписей из более чем 800 тыс.

Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что "проверка подписных листов проходила в равных условиях для всех кандидатов, все сомнения при проверке толковались в пользу кандидатов". По итогам наименьшее количество не соответствующих требованиям закона автографов оказалось у Путина - всего 0,39%. Затем в порядке возрастания брака следуют Явлинский (1,07%), Собчак (1,33%), Бабурин (3,18%), Сурайкин (3,72%) и Титов (4,35%).

Таким образом, объем подписей, отсеянных при проверке, у всех этих кандидатов зафиксирован на уровне менее 5%, что позволяет им быть зарегистрированными при отсутствии других препятствий для этого и продолжить дальнейшее участие в кампании. "На сегодняшний момент у нас к выдвинутым кандидатам, чьи подписи мы проверили, никаких негативных оснований для того, чтобы отвергать регистрацию, фактически нет. У них у всех [есть] шансы быть зарегистрированными, иных оснований не регистрировать нет", - подчеркнула Памфилова.

Беспрецедентный случай

Обращает на себя внимание и тот факт, что благополучно миновали этап проверки автографов все, кто их представил. Памфилова назвала это "беспрецедентным случаем", напомнив, что раньше никогда не было такого, чтобы все кандидаты, сдавшие подписи, успешно прошли проверку. Она объяснила это тем, что данные претенденты на пост президента, "хорошо подготовились и проверили" подписные листы, представляемые в Центризбирком.

С этой оценкой согласны и электоральные эксперты, опрошенные ТАСС. "Что касается итогов кампании по сбору подписей, то можно отметить, что выросла политическая культура кандидатов и их штабов", - заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, добавив, что кандидаты и их штабы стали "более ответственно" подходить к сбору подписей и их проверке.

По мнению президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко, все кандидаты и их штабы "очень профессионально подошли к сбору подписей". С другой стороны, полагает он, ЦИК на этот раз "не так сильно придирался к сбору подписей". "Есть настрой на то, что [в выборах] должен быть представлен максимально широкий спектр политических сил, чтобы ни у кого не возникало вопросов относительно честности и порядочности избирательной кампании", - пояснил эксперт.

Свою роль, очевидно, сыграл и тот факт, что по сравнению с предыдущими кампаниями, задача собирающих подписей кандидатов была серьезно облегчена.

На прошлых выборах они должны были сдавать по 2 млн автографов, что порой становилось непреодолимым препятствием и для опытных электоральных бойцов. Так, например, в 2012 году не был допущен до выборов Явлинский, в подписях которого было обнаружено более 25% брака. По мнению Памфиловой, сокращение количества подписей для кандидатов от непарламентских партий в 20 раз, а для самовыдвиженцев - в семь раз дало кандидатам больше возможностей тщательнее подойти к верификации автографов.

Кто дойдет до финиша

На данный момент официально зарегистрированы три кандидата на президентские выборы - Жириновский, прошедший этот этап еще в конце прошлого года, Грудинин и Путин. 7 февраля ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации Явлинского, Титова и Бабурина, 8 февраля - Собчак и Сурайкина.

В случае успешного завершения регистрации всех кандидатов, число фамилий, внесенных в избирательный бюллетень, не будет превышать восьми, хотя теоретически еще может сократиться. Закон позволяет кандидату и партии, его выдвинувшей, не позднее чем за пять дней до голосования подать в ЦИК заявление о снятии с выборов. В исключительных случаях кандидат может это сделать за день до выборов.

При отсутствии форс-мажора число финалистов нынешней избирательной гонки станет наибольшим с досрочных выборов 2000 года, в которых участвовали 11 кандидатов. В марте 2004 года россияне должны были поставить "галочку" за одного из шести кандидатов, четыре года спустя число претендентов на высший государственный пост сократилось до четырех, в 2012 году за него боролись пять кандидатов - четыре "партийных" и один самовыдвиженец.

Форму и текст избирательного бюллетеня ЦИК должен утвердить не позднее чем за 24 дня до дня голосования, фамилии кандидатов будут расположены в нем в алфавитном порядке.

С 17 февраля начнется агитация в средствах массовой информации.