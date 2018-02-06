Явлинский на встрече с доверенными лицами заявил, что сможет решить проблемы бедности в РФ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский провел первую встречу со своими доверенными лицами. В ходе выступления он обратил внимание на бедность в России и заявил, что реализация его предвыборной программы может изменить ситуацию в стране.

"Я побывал в Рязани, Владимире, Томске, Великом Новгороде, Пскове, Самаре. Там очень большая бедность. Вы даже не представляете, как бедно живет абсолютное большинство людей. Там разруха, там иногда едешь по улице, впечатление такое, что война вчера кончилась", - заявил Явлинский.

Он подчеркнул, что его предвыборная программа ориентирована на решение проблем бедности. "Она (программа) о том, что нужно создать в России, и это можно сделать, саму современную, работоспособную, эффективную, конкурентоспособную экономику. Вторая наша задача - это ликвидация бедности, потому что не будет растущей экономики при такой бедности. Третья задача - создание внутреннего спроса, четвертая - открыть страну для инвестиций, а далее - изменить приоритеты бюджета", - сказал кандидат в президенты РФ, обращаясь к доверенным лицам, среди которых политик Владимир Рыжков, экономист Евгений Гонтмахер, экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина, правозащитница Светлана Ганнушкина.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.