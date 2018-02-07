Парламент Дагестана рассмотрит кандидатуру Артема Здунова на пост премьера республики

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Народное собрание Дагестана в среду рассмотрит кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Здунова на пост председателя правительства Дагестана, сообщил ТАСС начальник информационно-аналитического отдела аппарата парламента Дагестана Уллубий Эрболатов.

В понедельник врио главы республики Владимир Васильев отправил в отставку правительство после того, как были задержаны врио премьер-министра Абдусамад Гамидов и двое его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова в хищении денежных средств из бюджета республики для реализации социальных программ на территории региона, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Во вторник Васильев внес в Народное собрание республики кандидатуру Здунова на пост премьера.

"В 14:00 мск 7 февраля состоится 18 сессия Народного собрания Дагестана. В ходе сессии запланировано рассмотрение вопроса по кандидату на должность председателя правительства республики Артема Здунова, которую 6 февраля внес в парламент для дачи согласия на назначение врио главы региона Владимир Васильев", - сказал Эрболатов.

По его словам, ожидается, что в сессии примет участие Васильев. Предварительно, в первой половине дня среды кандидатура Здунова будет обсуждена на заседаниях парламентских фракций, где будет присутствовать и глава Дагестана", - добавил собеседник агентства.

Избирать нового председателя правительства региона будут тайным голосованием.

Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани. Учился в Казанском финансово-экономическом институте, имеет ученую степень кандидата экономических наук. С 2010 года был заместителем министра экономики Татарстана. Возглавляет министерство с 2014 года.