Мосгоризбирком 9 февраля начнет рассылать sms о голосовании на выборах президента

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия с 9 февраля начнет рассылать жителям столицы sms-оповещения о предстоящих 18 марта выборах президента России с адресом ближайшего избирательного участка и напоминанием о возможностях проголосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации. Об этом сообщила в среду пресс-служба избиркома.

"Получить информацию о порядке голосования и ближайшем избирательном участке жителям столицы поможет рассылка sms-сообщений, которая начнется 9 февраля", - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, слова которого приводятся в сообщении, горожанам в том числе расскажут о возможностях проголосовать по месту фактического пребывания, а не по месту регистрации.

"По нашим данным, большое количество избирателей проживает в Москве без прописки, многие зарегистрированы по одному адресу, а фактически проживают по другому адресу или же прописаны в Москве, но фактически проживают в Московской области. Данный способ информирования призван в первую очередь охватить эту категорию людей", - сказал Горбунов.

Как отмечает пресс-служба Мосгоризбиркома, каждый избиратель "сможет проголосовать максимально комфортно" по месту фактического пребывания, "то есть на любом избирательном участке, где избирателю будет удобно, вне зависимости от регистрации по месту жительства".

Получить всю необходимую информацию москвичи также могут из рассылки сообщений по электронной почте, в многофункциональном центре, по телефону (495) 777-77-77 или по ссылке http://mos.ru/vybory2018, сообщает пресс-служба.