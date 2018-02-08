ЦИК завершит регистрацию кандидатов в президенты

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России в четверг примет решение о регистрации в отношении двух последних кандидатов на пост президента - Ксении Собчак и Максима Сурайкина, на этом завершится процесс формирования избирательного бюллетеня, который получат россияне на участках 18 марта.

Как ожидается, ЦИК зарегистрирует Собчак, выдвинутую от "Гражданской инициативы", и лидера "Коммунистов России" Сурайкина, как и остальных кандидатов, сдавших подписи. Они успешно прошли проверку подписей, недействительными признаны 1,33% и 3,72% соответственно при допустимых 5% брака.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что у комиссии нет оснований для отказа в регистрации кому-либо из претендентов на президентский пост.

Ранее ЦИК уже зарегистрировал по итогам проверки подписей четырех кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина, участвующего в выборах как самовыдвиженец, одного из основателей "Яблока" Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена, председателя Партии роста Бориса Титова и лидера "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина.

Все, кроме Путина, выдвинуты непарламентскими партиями, они сдавали в ЦИК от 100 тыс. до 105 тыс. подписей избирателей, собранных в свою поддержку. Представители штаба Путина сдали в комиссию почти 315 тыс. подписей при необходимом минимуме 300 тыс. У всех кандидатов проверяли по 60 тыс. подписей. Наименьший процент брака выявлен у Путина - 0,39%, наибольший, но при этом допустимый для регистрации, у Титова - 4,35%.

Кроме того, первыми прошли процедуру регистрации кандидаты от парламентских партий, освобожденные от сбора подписей: лидер ЛДПР Владимир Жириновский и бизнесмен Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ.

Как может выглядеть бюллетень

В бюллетене кандидаты должны быть перечислены в алфавитном порядке. Таким образом, если ЦИК зарегистрирует Собчак и Сурайкина, бюллетень на выборах 18 марта будет выглядеть следующим образом:

Бабурин Сергей Николаевич ("Российский общенародный союз"),

Грудинин Павел Николаевич (КПРФ),

Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР),

Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение),

Собчак Ксения Анатольевна ("Гражданская инициатива"),

Сурайкин Максим Александрович ("Коммунисты России"),

Титов Борис Юрьевич (Партия роста),

Явлинский Григорий Алексеевич ("Яблоко").

Беспрецедентная кампания

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала беспрецедентным случаем успешное прохождение всеми кандидатами в президенты процедуры проверки подписей избирателей. Из 16 претендентов, собиравших подписи после выдвижения, сдали в ЦИК их только шесть, и все беспрепятственно подошли к регистрации.

Памфилова напомнила, что по сравнению с прошлыми выборами президента количество необходимых подписей для кандидатов от непарламентских партий сократилось в 20 раз, для самовыдвиженцев - в семь раз. Поэтому у кандидатов было больше возможностей тщательнее подойти к верификации автографов, полагает она.

Теоретически список зарегистрированных кандидатов еще может сократиться. Закон позволяет кандидату и партии, его выдвинувшей, не позднее чем за пять дней до голосования подать в ЦИК заявление о снятии с выборов, при этом партия может отозвать кандидата только решением съезда. В исключительных случаях кандидат может это сделать за день до выборов.

Если же все восемь претендентов останутся в бюллетене, число финалистов нынешней избирательной гонки станет наибольшим с досрочных выборов 2000 года, в которых участвовали 11 кандидатов. В марте 2004 года россияне должны были поставить галочку за одного из шести кандидатов, четыре года спустя число претендентов на высший государственный пост сократилось до четырех, в 2012 году за него боролись пять кандидатов - четыре "партийных" и один самовыдвиженец.

Согласно календарному плану избирательной кампании, форму и текст избирательного бюллетеня ЦИК должен утвердить не позднее 21 февраля. В проекте повестки заседания Центризбиркома на 8 февраля значится вопрос о тексте избирательного бюллетеня.

С 17 февраля в кампании начнется один из самых ярких этапов - агитация в средствах массовой информации, включающая дебаты и агитационные ролики на телевидении.